Kalle Rovanperä kertoi haasteistaan – ”Aika hankala”

Ruotsin MM-ralliin valmistautuva Kalle Rovanperä kertoi Autosportissa tilanteestaan.

Rallin MM-sarjan pääluokan uudet Rally1-autot ovat vaikeita ajettavia ja vaativat paljon töitä lumella. Näin sanoo Toyotan kuljettaja Kalle Rovanperä Autosport-lehden mukaan.

Tallipomo Jari-Matti Latvalan johtama Toyota testasi ajokkiaan viime viikolla lumella Suomessa. Testi toteutettiin etenkin helmikuun lopulla kilpailtavaa Ruotsin MM-rallia varten.

Rovanperä, 21, sanoi olevansa tyytyväinen tallin tekemään testityöhön, mutta kertoi samalla haasteistaan.

– Fiilis on positiivinen, mutta täytyy sanoa, että auto on aika hankala. Sopivien säätöjen löytäminen lumelle tuotti melko paljon töitä. Tämä auto on oikeastaan aika työläs lumella, Rovanperä sanoi Autosportin mukaan.

Uuden Rally1-auton minimipaino on noussut hybridijärjestelmän takia edellisen sukupolven WRC-ajokkeihin verrattuna. Rally1-autossa ei ole myöskään enää aktiivista keskitasauspyörästöä. Jousituksen joustovaroja on rajoitettu, ja vaihteita vaihdetaan jälleen manuaalisesti vaihdekepistä.

Hybridijärjestelmän sähkömoottorista voi erikoiskokeella hyödyntää hetkellisesti noin sata hevosvoimaa lisää polttomoottorin tueksi. Lisäteho ei tule käyttöön ”buustinapin” painalluksella, vaan sitä määritetään ja ”annostellaan” moottorin ohjausyksikön ohjelmoinnin kautta.

Kuljettaja ei aivan tarkalleen tiedä, miten paljon sähkö missäkin tilanteessa polttomoottoria avustaa vaan hänen pitää käytännössä aistia se ajaessaan.

Rovanperä mainitsi Autosportille, että etenkin auton lisääntynyt paino tuntuu ajaessa ”melko paljon”.

– Ei vaikuta kovin helpolta, mutta toivottavasti saamme auton hyväksi.

MM-kauden avanneessa Monte Carlon MM-rallissa Rovanperä valitteli ajokkinsa aliohjautuvuutta. Kisan edetessä autoa saatiin muutettua Rovanperälle mieleisemmäksi.

Rovanperä sijoittui Monte Carlossa lopulta neljänneksi ja oli nopein kisan power stagella. MM-pisteissä hän on kolmantena ja ensimmäisenä niistä kuljettajista, jotka ajavat kaikki kuluvan kauden MM-rallit.