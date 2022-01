Sebastien Ogier seuraa Loebin jalanjälkiä – teki uuden sopimuksen: ”Jännittävää ja vähän pelottavaa”

Sebastien Ogier tarttuu uuteen haasteeseen.

Ralliautoilun kahdeksankertainen maailmanmestari, ranskalainen Sebastien Ogier debytoi kesällä legendaarisessa Le Mansin 24 tunnin ajossa. Ogier, 38, ajaa rata-autoilun FIA WEC-kestävyyssarjaa (World Endurance Championship) sveitsiläisen kellovalmistajan sponsoroimassa Richard Mille Racing -tallissa, talli ilmoitti maanantaina.

– Jännittävää ja samalla vähän pelottavaa, Ogier kuvaili uutta haastettaan uutistoimisto AFP:lle.

Richard Mille -tallin mukaan Ogier ajaa LMP2 (Le Mans Prototype) -autoa, joka on WEC:n toiseksi ylin luokka.

– Tästä tulee hieno kokemus, ja on hyvä aloittaa näin (tällä tasolla). Todennäköisyys sille, että tulen menestymään kestävyysajoissa on yhä varsin alhainen. Ja siinä on sitä haastetta, josta pidän, Ogier mietti.

– Suhtaudun tähän aika rennosti. Minulla ei ole mitään todistettavaa sen jälkeen, mitä tein rallissa.

Rallin MM-sarjassa Ogier aikoo ajaa valikoidusti Toyota-tallin riveissä. Kausi alkoi kakkossijalla Monte Carlon rallissa. Toyota lähtee myös mukaan kestävyyssarjaan, ja Ogier testasi sen Hypercar-autoa marraskuussa ja uudelleen viime viikolla.

– Ei olisi fiksua olla Toyotalla (WEC:ssä) hetimmiten. Minun on edettävä askel askeleelta, edistyttävä ennen kuin näen, mikä on toteuttamiskelpoista tulevaisuudessa, Ogier kuittasi Toyota-optioitaan rata-autoilussa.

Ogier seuraa maanmiehensä, yhdeksänkertaisen rallin maailmanmestarin Sebastien Loebin esimerkkiä.

Myös Loeb on ajanut ratakisoja sen jälkeen, kun lopetti MM-rallisarjan täysipäiväisen kiertämisen. Ogier loikkaa tosin suoraan prototyyppiautoihin, kun Loeb on ratapuolella ajanut pitkälti GT-autoja ja Super 2000 -autoja.