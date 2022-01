Petra Olli pääsi Kalle Rovanperän ralliauton kyytiin – nämä ilmeet kertovat tarvittavan: ”Turha udella lisää”

Toyotan 21-vuotias rallitähti vaikutti ajaneen melkoista haipakkaa.

Ex-painija Petra Olli paljasti Instagramissa, että hän pääsi kokeilemaan kartanlukijan hommaa Kalle Rovanperän ralliautoon. Tempaus oli osa Ylen Urheilustudion Jatkoerä-ohjelmaa, jota Olli tekee yhdessä Kaisa Mäkäräisen kanssa. Pätkä julkaistaan Ollin mukaan sunnuntaina.

Pohjalaisnaisen julkaisemista kuvista näkyy, että vauhti rallitähden kyydissä on ollut hurjaa. Ilmekavalkadi vaihtelee kauhun ja yllättyneisyyden välimaastossa. Vieressä Rovanperä ajaa tyynen keskittyneenä Toyotaansa.

– Elämää kartturina. Ensimmäinen ja viimeinen kerta. Totean lyhyesti ja ytimekkäästi: Ei ole minun hommia. Lehdistön on turha udella lisää. No more comments, Olli kirjoitti Instagramissa.

Ollin ilmeet ovat kiinnittäneet myös hänen seuraajiensa huomion.

– Naamasta näkkyy, yksi kirjoitti.

– Loistavia ilmeitä, toista huvitti.

– Taisi olla kyytien kyyti, arveli kolmas.

Maailmanmestari Olli, 27, lopetti urheilu-uransa vuonna 2020. Uransa jälkeen hän on tv- ja puhekeikkojen ohella julkaissut esimerkiksi elämäkertateoksen.

Rovanperä, 21, aloitti tammikuussa uuden MM-rallikautensa sijoittumalla neljänneksi Monte Carlossa.