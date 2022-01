IS SEURAA

Kalle Rovanperällä katastrofialku Monte Carlossa – latasi maalissa paljonpuhuvan kommentin, IS seuraa

IS seuraa MM-rallin avauskilpailua Monte Carlossa.

Rallin MM-sarjan uusi kausi pärähtää käyntiin torstai-iltana Monte Carlossa. Illalla ajetaan kaksi erikoiskoetta: klo 21.18 käynnistyy 15,20 kilometriä pitkä EK1 ja klo 22.31 23,25 kilometriä pitkä EK2.

Monte Carlossa nähdään ensimmäistä kertaa sarjan uudet hybridiautot.

– Itse pääsin pikkuisen ajamaan tuota autoa tuolla Japanissa, niin sehän on vaikeampi ajaa kuin viime kauden autot. Se näkyi myös testeissä, kaikissa tiimeissä ainakin yksi auto otti isomman ulosajon, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala arvioi keskiviikkona.

Uusissa autoissa on nelisylinterinen ja 1600-kuutioinen turbomoottori. Polttomoottorin on kerrottu tuottavan noin 380 hevosvoimaa. Lisäksi autossa on 100 kilowatin eli noin 135 hevosvoiman sähkömoottori.

IS seuraa kauden ensimmäisiä erikoiskokeita hetki hetkeltä. Seuranta aukeaa alle.