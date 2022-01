Jari-Matti Latvala ajoi itse Toyotan upouutta rallitykkiä – ”Virheitä voi sattua”

Jari-Matti Latvala ruotii rallin MM-sarjan uusien hybridiautojen ajamista.

RALLIN MM-sarjassa siirrytään uuteen aikakauteen hybridiautoineen, kun Monte Carlon maineikas kilpailu alkaa torstaina.

Uusien Rally1-hybridiajokkien takia autojen ja kuljettajien voimasuhteet ovat kauden alussa tavallistakin arvoituksellisempia. Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala, 36, arvioi, että myös ajovirheiden riski voi kasvaa, kun upouusiin autoihin totuttelu ottaa väkisinkin aikaa.

– Itse pääsin pikkuisen ajamaan tuota autoa tuolla Japanissa, niin sehän on vaikeampi ajaa kuin viime kauden autot. Se näkyi myös testeissä, kaikissa tiimeissä ainakin yksi auto otti isomman ulosajon. Voi olla, että kun autoissa on vähemmän joustovaraa, vähemmän aerodynamiikkaa, ei ole keskilukkoa, niin ehkä auton vieminen äärirajalle on vaikeampaa, Latvala sanoi keskiviikkona Toyotan järjestämässä tilaisuudessa.

– Minä luulen, että ehkä virheitä voi sattua näillä autoilla helpommin alkuvaiheessa ennen kuin totutaan niihin, ennen kuin kuskit tottuvat niihin. Virheiden mahdollisuus on mielestäni suurempi verrattuna viime kauteen, omalla kuljettajaurallaan 18 MM-osakilpailua voittanut Latvala jatkoi.

Rally1-autoissa on poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridi. Ajokeissa on kansainvälisen autoliiton FIA:n mukaan nelisylinterinen ja 1600-kuutioinen turbomoottori. Polttomoottorin on kerrottu tuottavan noin 380 hevosvoimaa. Lisäksi autossa on 100 kilowatin eli noin 135 hevosvoiman sähkömoottori.

AKKUUN saadaan energiaa lataamalla, keräämällä energiaa jarrutuksista ja auton rullauksesta. Periaatteessa kaikki nämä tavat ovat tuttuja hybridiautolla siviililiikenteessäkin ajaneille. Akkua on tarkoitus ladata auton huoltojen yhteydessä.

Sähkömoottorista voi erikoiskokeella hyödyntää hetkellisesti ja paikka paikoin noin sata hevosvoimaa lisää. Lisätehoa voi käyttää esimerkiksi pikataipaleen lähdössä tai kiihdytettäessä. Lisäteho ei tule käyttöön ”buustinapin” painalluksella, vaan sitä määritetään ja ”annostellaan” moottorin ohjausyksikön ohjelmoinnin kautta.

Monte Carlon MM-rallin reitti vaikuttaa tänä vuonna siltä, ettei jäätä ja lunta olisi kovin paljon. Toyota-pomo Latvala tuumi, että uuden sukupolven autoilla on parempi aloittaa, jos tiet eivät ole kovin liukkaita.