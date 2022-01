Sébastien Loeb, 47, vauhdissa Monte Carlossa – Kalle Rovanperä aloitti maltillisesti testierikoiskokeella

Maineikkaassa Monte Carlon MM-rallissa ajetaan testierikoiskoetta.

Rallin MM-sarjassa siirrytään uuteen aikakauteen hybridiautoineen. Kauden avaava Monte Carlon ralli alkaa varsinaisesti torstai-iltana, mutta päivällä on jo ajettu testierikoiskoetta.

Ensimmäisellä ajokerralla Sainte-Agnès/Peillen 2,29 kilometrin mittaisen testierikoiskokeen nopein oli 47-vuotias konkarikuljettaja Sébastien Loeb. Hänelle kirjattiin ajaksi 1.53,9. Yhdeksänkertainen maailmanmestari Loeb ajaa Monte Carlossa M-Sport-tallin Fordia.

Toiseksi tulosliuskalla ensimmäisen ajokerran jälkeen päätyi Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville ajalla 1.54,6 ja kolmanneksi Toyotan brittikuljettaja Elfyn Evans ajalla 1.54,7.

Evansin tallitoveri Kalle Rovanperä oli seitsemäs ajalla 1.58,8.

– Tarkistetaan vaan, että kaikki on autoissa kunnossa. Testierikoiskoe on aika hidas ja tosi kapeaa tietä. Se ei ole sellainen tyypillinen erikoiskoe, joka varsinaisessa rallissa on, Rovanperä sanoi keskiviikkona shakedown-testierikoiskokeesta.

Shakedown on yhä meneillään. Tie on pääosin kuiva.