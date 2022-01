Kalle Rovanperä ampaisee rallin MM-taistoon – tämä asia huolettaa upouudessa hybridiautossa

Kalle Rovanperä kertoi tunnelmistaan juuri ennen uuden MM-rallikauden alkua.

Rallin MM-sarjassa siirrytään uuteen aikakauteen hybridiautoineen, kun Monte Carlon maineikas kilpailu alkaa torstaina.

Uusien Rally1-hybridiajokkien takia autojen ja kuljettajien voimasuhteet ovat tavallistakin arvoituksellisempia. Mikä talleista on onnistunut heti alussa rakentamaan kilpailukykyisimmän auton hybridien aikakauteen? Se on tietysti ratkaisevaa Toyota-tähti Kalle Rovanperänkin, 21, menestysmahdollisuuksien kannalta.

– On käytännössä mahdotonta sanoa kilpailukyvystämme tässä vaiheessa mitään. Kukaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Siinä mielessä tämä on jännittävää, Rovanperä totesi keskiviikkona.

Hän ruoti myös alkavan kauden tavoitettaan.

– Lähtökohtaisesti mestaruus on aina tavoite. Mitalikamppailussa pitää yrittää olla ja mestaruuskamppailussa myös – jos rahkeet riittävät.

Uusissa Rally1-autoissa on poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridi. Ajokeissa on kansainvälisen autoliiton FIA:n mukaan nelisylinterinen ja 1 600-kuutioinen turbomoottori. Polttomoottorin on kerrottu tuottavan noin 380 hevosvoimaa. Lisäksi autossa on 100 kilowatin eli noin 135 hevosvoiman sähkömoottori.

Auton sähkömoottoria on määrä käyttää siirtymätaipaleilla ja huoltoalueella. Sen lisäksi sitä voi hyödyntää erikoiskokeella.

Akkuun saadaan energiaa lataamalla, keräämällä energiaa jarrutuksista ja auton rullauksesta. Periaatteessa kaikki nämä tavat ovat tuttuja hybridiautolla siviililiikenteessäkin ajaneille. Akkua on tarkoitus ladata auton huoltojen yhteydessä.

Sähkömoottorista voi erikoiskokeella hyödyntää hetkellisesti ja paikka paikoin noin sata hevosvoimaa lisää. Lisätehoa voi käyttää esimerkiksi pikataipaleen lähdössä tai kiihdytettäessä. Lisäteho ei tule käyttöön minkään ”buustinapin” painalluksella, vaan sitä määritetään ja ”annostellaan” moottorin ohjausyksikön ohjelmoinnin kautta.

Säännöt sanelevat pitkälti sitä, kuinka paljon ja milloin sähkömoottoria voi käyttää. ”Buustille” on määritelty kolme erilaista ohjelmointia, eikä valintaa voi kesken erikoiskokeen muuttaa. Ajotyyliä pitää jonkin verran miettiä jarruttamisen, kaasuttamisen sekä energian keräämisen suhteen, jotta hybridivoima olisi sopivissa paikoissa käytettävissä.

Rally1-auton on sanottu olevan vaikeampi ajaa kuin edellisen sukupolven WRC-auto. Rally1-ajokissa ei ole samanlaista aerodynamiikkaa kuin edeltäjässään ja siitä puuttuu keskimmäinen tasauspyörästö.

Tällä kaudella ainoastaan valikoiduissa MM-osakilpailuissa Toyotalla kisaava suurmestari Sébastien Ogier on maininnut, että uusi Rally1-ajokki aliohjautuu enemmän verrattuna aiemman sukupolven WRC-autoon. Rovanperä totesi keskiviikkona olevansa samaa mieltä ranskalaistähden kanssa.

– Kokonaisuudessaan auton tasapainon ja säätöjen kanssa on yhä tekemistä, jotta se todella tuntuisi hyvältä.

– Aliohjautuvan auton ajaminen etenkin asfaltilla on minulle hankalaa. Se ei oikein sovi minun ajotyylilleni. Siksi se on minulle yksi huolenaihe, enkä tiedä, kuinka paljon sillä on vaikutusta ajamiseeni. Mutta se on joka tapauksessa osa-alue, joka vaatii työstämistä, Rovanperä pohti.

Kalle Rovanperä kuvattuna Monte Carlon MM-rallin nuotituksessa.

Kauden avauskilpailu Monte Carlon MM-ralli alkaa torstai-iltana kahden erikoiskokeen voimin. Kilpailu päättyy sunnuntaina.

Monte Carlo on ollut perinteisesti olosuhteiltaan vaikea ralli, jossa tarjolla voi olla kuivan asfaltin lisäksi vettä, loskaa, mutaa, lunta ja jäätä.

– Reitillä on nyt aika kuivaa. Kosteita tai kenties jäisiä kohtia on jonkin verran siellä täällä, Rovanperä kertoi.