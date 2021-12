Tommi Mäkinen saa lahjaksi harvinaisen arvoauton – ”En myy ikinä mihinkään”

Tommi Mäkinen saa erityisen lahjan.

Toyotan rallitalli on palkinnut maailmanmestarinsa Ott Tänakin ja Sebastien Ogierin sekä tallin rakentaneen Tommi Mäkisen Toyota Yaris WRC-autoilla.

Ilta-Sanomat tavoitti Mäkisen, joka kertoi, että kyseessä oli Toyotan lupaus projektin alkuvaiheessa.

Virolainen Tänak voitti Toyotalla 2019 ja ranskalainen Ogier sekä 2020 että 2021. Lisäksi Toyota on voittanut merkkimestaruuden 2019 ja 2021.

Mäkinen oli puheissaan tutun vaatimaton.

– Tota... kyllä se pitää paikkansa. Autot jäi pois käytöstä niin niitä nyt on siinä kuitenkin sen verran, että pojat varmaan museoi ne autot, Mäkinen runoili IS:lle.

Rallin MM-sarja siirtyy uudenlaisiin menopeleihin ensi kaudeksi. Vanhat WRC-kilpurit jäävät historiaan.

Mäkinen kertoo, että hänellä on ennestään jo Yariksesta prototyyppiversio kotonaan. Hän ei suostu arvioimaan MM-autojen rahallista arvoa.

Mäkisellä ja Toyotalla riitti aihetta juhlaan. Kuvassa biletetään 2018 voittoa Suomen MM-rallissa.

Virallista tietoa yhden WRC-auton rakennuskustannuksista ei ole. Road and Track -lehden mukaan M-Sportin Ford Fiestoja myytiin 890 000 dollarin hintaan eli noin 785 000 eurolla asiakkaille. Katteiden jälkeenkin auton rakennushinnaksi muodostunee sievoinen summa.

– Arvoa on vaikea arvioida millään muotoa, elinkaari ja koko käyttöikä ovat maksaneet paljon. Huolto ja ylläpito kisojen aikana, varaosat ja muut ovat tietysti kuluttaneet valtavan määrän (rahaa). Ei siitä ole tarkkoja lukuja.

– Ei niillä enää mitään täyttä arvoa ole, mutta ne ovat autoja, joilla on joku aikakausi ajettu, ja nyt ne on pois käytöstä. Käyttöarvo on täysi nolla.

Mäkisellä on omassa kokoelmassaan Toyotojen lisäksi hänen Subaru-vuosiensa autoja sekä kaikista mieluisin, MM-kauden 1996 Mitsubishi Lancer. Se oli hänen ensimmäisen mestaruuskautensa menopeli, ja sillä on suuri arvo nelinkertaiselle kuljettajien maailmanmestarille.

– En mä nyt oikein osaa sanoa. Mitsussa on sellaista omaa juttua. Toisaalta Toyotat on itse tehtyjä, ja niillä on pärjätty. Miten sitä nyt katsoo. Subarut on sellaisia välimuotoja, eivätkä kaikkein korkeinta luokkaa.

Tommi Mäkisen harvinainen Mitsubishi Lancer kuvattuna Juha Kankkusen yksityismuseossa.

Juha Kankkunen kertoi lokakuussa myyneensä oman autokokoelmansa helmistä muutaman.

– Olen 30 vuotta pitänyt niitä, huoltanut ja huollattanut. Ennen kuin tulee 100 vuotta ikää täyteen – siis jos elää niin pitkälle – niin ei niitä kuulemma kannattaisi hautaan mukaan ottaa. Menevät pian pilalle siellä maan alla. Eipä niitä sitten kannata tämän kauempaa pidellä, hyväntuulinen Kankkunen kertoi Ilta-Sanomille tuolloin.

Mäkisen 1996 Lancer on ollut näytillä Kankkusen yksityismuseossa.

Entä Mäkinen? Aikooko hän myydä omia huippumenopelejään?

– En ole miettinyt, eikä ole tarkoitus myydä. Esimerkiksi se Mitsu on niin harvinainen auto, sellaisia ei ole myyty yhtäkään minnekään. Se on alkuperäinen auto, niin harvinainen, etten viitsi myydä mihinkään. Toyotat ovat itse tehtyjä autoja. En myy niitä ikinä mihinkään, Mäkinen alleviivaa.