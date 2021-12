Rallin MM-sarjan uusissa hybridiautoissa on sähköiskun vaara

Monte Carlon MM-rallin järjestäjät kertovat tiukoista turvallisuusohjeista.

RALLIN MM-sarjan pääluokassa siirrytään tammikuussa alkavalla kaudella Rally1-autoihin, joissa hyödynnetään hybriditeknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ajokeissa on poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridi.

MM-sarja ja Kansainvälinen autoliitto FIA ovat tiedottaneet, että Rally1-autoissa on nelisylinterinen ja 1600-kuutioinen turbomoottori. Polttomoottorin on kerrottu tuottavan noin 380 hevosvoimaa. Lisäksi autossa on 100 kilowatin eli noin 135 hevosvoiman sähkömoottori.

Tammikuun loppupuolella alkavan Monte Carlon MM-rallin järjestäjät ovat julkaisseet nettisivuillaan Kansainvälisen autoliiton FIA:n varoituksen, jossa katsojia kehotetaan huomioimaan tarkasti autoon lisätyt varoitusvalot.

Rally1-autojen tuulilasin yläreunassa ja molemmin puolin sivulasien keskipilarissa on varoitusvalot, jotka näyttävät punaista, kun autoon ei voi missään nimessä koskea. Vihreä valo kertoo katsojille ja tallien henkilökunnalle, milloin autoon on turvallista koskea. Ajokkiin ei saa koskea silloinkaan, jos siinä ei pala kumpikaan valoista.

Rally1-autojen kyljissä on myös HY-merkinnällä varustettu punapohjainen tarra, josta hybridiautot tunnistaa.

Punaisen valon lisäksi autoista kuuluu varoittava äänimerkki, jos ihmiset tulevat turhan lähelle.

Epävirallisissa yhteyksissä usea kuljettaja on ilmaissut huolensa ajokkien turvallisuudesta esimerkiksi ulosajotilanteissa, kun autoihin on nyt lisätty sähköä. FIA on vakuutellut uusien autojen turvallisuutta, ja hybridiyksikön on kerrottu kestävän jopa 70 G-voiman iskun. Lisäksi autojen korien turvallisuutta on kehuttu vuolaasti.