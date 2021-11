Rallilegenda Timo Salonen leikattiin Tampereella.

Rallin maailmanmestari Timo Salonen oli kirurgisessa toimenpiteessä. Saloselle tehtiin polven tekonivelleikkaus viime viikon torstaina Tampereen Coxassa.

Salonen oli yön yli sairaalassa ja pääsi perjantaina kotiinsa Hämeenlinnaan. Salosen, 70, mukaan leikkaus sujui hyvin.

– Lääkäri sanoi, että kaikki meni hyvin. Nyt tässä tietysti täytyy vähän toipua. Tavallaanhan se on aika iso juttu, kun ajatellaan, että pistetään jalka kahdesta kohtaa poikki ja laitetaan uusi polvi sinne väliin, hyväntuulinen Salonen sanoi Ilta-Sanomille.

Salosella on käytössään kyynärsauvat, mutta hän sanoo liikkuneensa jo lyhyitä matkoja ilman tukeakin. Särkylääkkeitä hän syö tarpeen mukaan.

– Polvi kestää jo periaatteessa täyden painon, mutta tietysti se on vielä hellänä. Kyllä se tästä.

Polvi oli vaivannut Salosta jo pitkään. Ennen torstain tekonivelleikkausta hänelle annettiin polvivaivan takia aika ajoin kortisonipiikkejä. Polvea on Salosen mukaan aiemmin myös ”putsattu” kirurgisella toimenpiteellä.

Tekonivelsairaala Coxan mukaan polven tekonivelleikkauksen jälkeen liikkumisen aloittaminen olisi tärkeää mahdollisimman pian toimenpiteen jälkeen. Toipumiseen ja lopulliseen parantumiseen voi Coxan mukaan mennä jopa vuosi, mutta tyypillinen sairausloma leikkauksen jälkeen kestää noin 2–3 kuukautta. Toipuminen on tietysti tapauskohtaista.

– Lääkäri ei voi tässä vaiheessa antaa mitään tarkkaa toipumisennustetta, koska toipuminen ja kipujen häipyminen on yksilöllistä. Uskon toipuvani kuitenkin aika äkkiä, koska olen hyvässä kunnossa, Salonen arvioi.

Salonen on viime vuodet pitänyt kunnostaan huolta kävelemällä pitkiä kävelylenkkejä Marjo-vaimonsa kanssa. Pariskunnalla on ollut tapana kävellä reippaasti 10–15 kilometrin lenkkejä. Polven saaminen kuntoon on yhteisen kuntoiluharrastuksen ja ylipäätään normaalin elämän takia tärkeää.

– Autoa voisin polven puolesta ajaa vaikka heti. Vahvojen särkylääkkeiden takia autoa ei voi kuitenkaan nyt ajaa. Mutta ei tässä ole oikeastaan tarvetta autolla ajellakaan. Huilataan nyt vähän ja nautitaan lököttelystä, maailmanmestari sanoo.

Operaatio tehtiin Salosen oikeaan jalkaan. Hänen tapauksessaan se on sekä kaasu- että jarrujalka, koska Salonen ei menestyksekkäällä ralliurallaan käyttänyt vasemman jalan jarrutusta.

Salosella on edelleen autokauppa Lempäälässä Ideaparkin liepeillä, mutta hän on jo aiemmin delegoinut päivittäisiä töitä paljolti muille.

Salonen asuu vaimonsa kera osan vuodesta Espanjassa Fuengirolan kupeessa Mijas Costassa.

Salonen voitti rallin maailmanmestaruuden vuonna 1985 legendaarisella B-ryhmän superautolla Peugeot 205:llä. Hän varmisti mestaruutensa ikimuistoisesti Suomen MM-osakilpailussa.