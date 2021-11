Jari-Matti Latvala, 36, voitti tallipomona heti jättipotin – näin hän aikoo juhlia: ”Pitää muistuttaa poikia, että säilyttävät malttinsa”

Toyotan talli voitti rallin MM-sarjan valmistajien tittelin. Tallin kuski Sebastien Ogier vei jälleen kuljettajien maailmanmestaruuden.

Toyotan Sebastien Ogier huipensi huiman uransa rallin MM-sarjassa voittamalla sunnuntaina päättyneen Monzan kilpailun. Ogier varmisti samalla pitkän ajouransa kahdeksannen maailmanmestaruuden ennen toiseksi sijoittunutta tallikaveria Elfyn Evansia.

Multimestarilla oli tunteet pinnassa Monzan legendaarisella moottoriradalla. Ogier ajaa ensi vuonna enää muutamia valikoituja MM-ralleja. Ranskalaisen kartturina koko uran ajan toiminut Julien Ingrassia lopettaa kokonaan.

– Kahdeksas titteli itsessään on toki erityistä, mutta suurin haikeus iski, kun tajusin, että tämä on matkamme pää Julienin kanssa. Olemme saavuttaneet tämän kaiken yhdessä. Hän on ollut valtavan iso palanen tätä menestystarinaa, Ogier herkisteli.

– Saimme ainakin parhaat mahdolliset jäähyväiset järjestettyä. Julienia tulee varmasti ikävä. Toivottavasti hän pitää puhelimensa auki, sillä saatan vielä soittaa hänelle.

Ogier ajoi kauden aikana viisi kilpailuvoittoa ja oli jälleen ratkaisuhetkillä omaa luokkaansa.

– Mestaruuksien taustalla ei ole mitään salaisuutta. Se vaatii aina kovaa työtä ja omistautumista. Tämä on myös joukkueurheilua. Minulla oli tiimi, johon pystyin luottamaan koko kauden ajan.

Jari-Matti Latvalan johtama Toyota valloitti valmistajien MM-tittelin suvereeniin tyyliin ennen Hyundaita. Latvala on nyt juhlinut merkkimestaruutta sekä kuljettajana että tallipomona.

– Nyt on erittäin vapautunut olo. Tämä on jotenkin erittäin ainutlaatuista. Pääsin kokemaan tämän heti ensimmäisellä kaudella tallipäällikkönä. Varmasti menee hetki, että tajuaa, mitä olemme yhdessä saavuttaneet, Latvala hehkutti.

– Meillä oli teknisiä ongelmia tosi vähän. Luotettavuus oli tärkeä tekijä mestaruuden taustalla. Toki meillä on siihen päälle parhaat kuljettajat, jotka ovat ajaneet tosi tasaisesti eivätkä ole tehneet juuri virheitä.

Ensi vuonna rallin MM-sarjassa vaihdetaan hybriditeknologialla toimiviin Rally1-autoihin. Mestaruuksia ei siis voi juhlia kovin pitkään, sillä hurjasti töitä on vielä edessä.

– Kiire tässä tulee kaikkien testien kanssa, mutta allekirjoittanut ostaa vähän kuohujuomaa illan lennolle. Vähän me juhlimme varmasti, mutta pitää muistuttaa poikia, että säilyttävät malttinsa, Latvala naureskeli.

Toyota-kuski Kalle Rovanperä sijoittui MM-sarjan loppupisteissä neljänneksi. Kaksi voittoa kauden aikana ajaneelle suomalaiskuljettajalle sattui alkukesästä neljän keskeytyksen putki, mikä söi mestaruusmahdollisuudet.

Myös mitalitaisto karkasi, kun Hyundain Thierry Neuville kaasutti pronssille. Rovanperä ei voinut kauden päätöskisassa Monzassa sarjan kolmannesta tilasta edes kamppailla, koska tiimi antoi nuorelle miehelle tehtäväksi varmistella tallipisteitä.

Teemu Suniselle vuosi oli vaikea. Syksyllä jokelalainen vaihtoi brittiläisestä M-Sport Fordin tiimistä Hyundaille, jonka väreissä ajoi ensimmäisen WRC-kisansa Monzassa. Debyytti päättyi kuudenteen sijaan.

– Alkuvuosi oli haastava, kun emme testanneet ollenkaan Fordilla. Minulla oli kokemusta vain yhdestä autosta, ja sitten loppukaudesta olikin viisi erilaista autoa alla. Siinä sai sopeutua nopeasti, Suninen summasi.