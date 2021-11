Suomalaiskuljettajalle avautui näyttöpaikka MM-rallissa!

Jari Huttunen kaasuttelee MM-kauden päättävässä kilpailussa hänelle uudella ajokilla.

Jari Huttunen ajaa M-Sport-tallin Fordilla rallin MM-sarjan kauden päätöskilpailussa Italiassa ensi viikolla, kertoo WRC-sivusto.

Huttunen kaasuttelee kisan Ford Fiesta Rally2 -autolla. Huttusen, 27, automerkki vaihtuu, sillä hän on viime ajat kilpaillut Hyundain ajokeilla.

– Tiedän, että Fiesta Rally2 on erittäin kilpailukykyinen asfaltilla, joten odotan innolla, mitä pystyn tekemään sillä, Huttunen sanoi.

M-Sport-tallin nokkamiehiin kuuluva Richard Millener sanoo olevansa iloinen saadessaan Huttusen tiimiinsä.

– Jari tunnetaan erittäin hyvin WRC-piireissä. Hänellä on muutamia vaikuttavia tuloksia viime kausilta. Hän on napannut useita Rally2-kategorian voittoja vuodesta 2017 lähtien ja hänellä on kaksi WRC2-voittoa tältä kaudelta, Millener totesi.