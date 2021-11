Jari-Matti Latvalan tallin pahimmalla kilpailijalla megaluokan panostus ensi kauteen – järjesti massiivisen operaation

Hyundain MM-rallitalli hakee kilpailuetua äärimmäisen rajuin keinoin.

Hyundai on testannut äärimmäisen ahkerasti uutta Rally1-ajokkiaan. Arkistokuva.

Jari-Matti Latvalan johtaman Toyotan MM-rallitallin pahin kilpailija, eteläkorealaisvalmistaja Hyundai satsaa äärimmäisen rajusti ensi kauteen.

Hyundai on ajattanut hybridiautollaan massiivisia testejä toteuttaen muun muassa useita päiviä kestäneen kisasimulaation.

Hyundain kisasimulaatiosta kertoo Autosport-lehti useassa eri jutussa. Lehden mukaan kisasimulaatio toteutettiin yksityisesti asfalttiteillä Italiassa lokakuun lopulla.

Kisasimulaatiossa valmistauduttiin muun muassa ensi vuoden tammikuussa ajettavaan Monte Carlon MM-ralliin, mutta sillä haluttiin testata myös yleisesti uuden aikakauden hybridiauton toimivuutta kilpailun kaltaisissa olosuhteissa.

Kisasimulaation kerrotaan kestäneen kolme päivää ja siihen ottivat Hyundain kuljettajista osaa Ott Tänak, Thierry Neuville ja Daniel Sordo.

Operaatio oli massiivinen ja ilmeisen kallis.

Autosportin mukaan Hyundai hankki luvat teiden sulkemiseen poliisilta, värväsi 58 toimitsijaa pitämään huolta teiden turvallisuudesta sekä pestasi kisojen kaltaisen ajanotto-organisaation paikalle.

Pelkästään Neuvillen kerrotaan ajaneen yhteensä liki 700 kilometriä. Näistä 144 kilometriä oli erikoiskokeita ja yli 550 kilometriä siirtymätaipaletta. Yhteensä Hyundaille kertyi tietoa ja havaintoja noin 1 500 kilometrin matkalta.

Belgialaistähti Neuvillen mukaan urakka oli edennyt melko sujuvasti.

– Meillä oli ongelma ohjauksen kanssa aamulla. Kerran polttoaine loppui. Viiden viime erikoiskokeen aikana minun piti nollata hybridiyksikkö kerran. Se oli nopea nollaus ja pääsimme nopeasti jälleen eteenpäin, Neuville kertoi Autosportille.

RALLIN MM-sarjan pääluokassa siirrytään ensi kaudella Rally1-autoihin, joissa hyödynnetään hybriditeknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ajokeissa on poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridi.

MM-sarja ja Kansainvälinen autoliitto FIA ovat tiedottaneet, että Rally1-autoissa on nelisylinterinen ja 1600-kuutioinen turbomoottori. Polttomoottorin on kerrottu tuottavan noin 380 hevosvoimaa. Lisäksi autossa on 100 kilowatin eli noin 135 hevosvoiman sähkömoottori.

Kaikkien tallien täytyy käyttää samaa ulkopuolisen valmistajan hybridiyksikköä.

Kuluvan kauden päättävä MM-ralli ja nykyisten WRC-autojen viimeinen näytös MM-sarjassa nähdään Italian Monzassa 19-21. marraskuuta.