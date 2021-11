Ott Tänak jää pois MM-rallista – suomalaiskuljettajalle upea tilaisuus WRC-Hyundailla

Maailmanmestari Ott Tänak joutuu jättämään Monzan MM-rallin väliin.

Hyundai-tallin virolainen tähtikuljettaja Ott Tänak joutuu jättämään Monzan MM-rallin väliin. Tänak, 34, kertoo jäävänsä pois kilpailusta perhesyiden takia.

Hyundain WRC-tehdastalli tiedotti, että Tänakin korvaa Monzassa Teemu Suninen, joka on kilpaillut viime MM-ralleissa alemman kilpakategorian ajokeilla.

Suninen, 27, luopui tällä kaudella ajopaikastaan Fordeja ajattavan M-Sport-tallin riveissä. Hän pääsee nyt siis takaisin kilpailemaan WRC-autolla. Sunisen kakkoskuljettajana toimii 40-vuotias Mikko Markkula.

MM-rallikauden päättävä Monzan osakilpailu ajetaan Italiassa 19.–21. marraskuuta.

Tänak on vuoden 2019 maailmanmestari. Hän on tällä hetkellä viidentenä MM-pistetaulukossa. Maailmanmestaruudesta vankin ote on Toyotan ranskalaisella suurmestarilla Sébastien Ogierilla.