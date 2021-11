Ovatko rallin MM-sarjan uudet hybridiautot vain kallista viherpesua? Rally1-ajokkeja on haukuttu hitaiksi ja vaarallisiksi

Rallin MM-sarjassa siirrytään ensi vuonna uuteen aikakauteen. Ihan kaikki eivät kilju riemusta.

Rallin MM-sarjan pääluokassa siirrytään ensi kaudella Rally1-autoihin, joissa hyödynnetään hybriditeknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ajokeissa on poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridi.

MM-sarja ja Kansainvälinen autoliitto FIA ovat tiedottaneet, että Rally1-autoissa on nelisylinterinen ja 1600-kuutioinen turbomoottori. Polttomoottorin on kerrottu tuottavan noin 380 hevosvoimaa. Lisäksi autossa on 100 kilowatin eli noin 135 hevosvoiman sähkömoottori.

Hybridiyksikön on raportoitu painavan noin 84 kiloa. Kaikkien tallien täytyy käyttää samaa ulkopuolisen valmistajan hybridiyksikköä, vaikka esimerkiksi Toyota on tuotantoautoissaan hyödyntänyt omaa hybriditekniikkaansa jo vuosien ajan.

Tallit ovat tällä erää sitoutuneet käyttämään ensi kaudella kilpakäyttöön tulevia hybridiyksikköjä kauden 2024 loppuun asti. Sen jälkeen talleilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää itse suunnittelemiaan ja rakentamiaan hybridiyksiköitä.

Rally1-auton sähkömoottoria on määrä käyttää siirtymätaipaleilla ja huoltoalueella. Sen lisäksi sitä voi hyödyntää erikoiskokeella.

Sähkömoottorista voi erikoiskokeella hyödyntää noin sata hevosvoimaa kymmenien sekuntien ajaksi kerrallaan. Lisätehoa voi käyttää pikataipaleen lähdössä tai risteyksistä kiihdytettäessä.

Tällä tietoa lisäteho ei tule käyttöön kuljettajan napin painalluksella, vaan lisäteho tulee moottorin ohjausyksikön ohjelmoinnin kautta.

Säännöt määrittelevät sitä, kuinka paljon ja milloin sähkömoottoria voi käyttää. Tällä tietoa sähköllä voisi ajaa vain muutamia kymmeniä kilometrejä latauksen jälkeen. Mainitun ”lisäbuustin” uskotaan kuitenkin tuovan uuden ulottuvuuden rallin ajamiseen.

Akkuun saadaan energiaa lataamalla, keräämällä energiaa jarrutuksista ja auton rullauksesta. Periaatteessa kaikki nämä tavat ovat tuttuja hybridiautolla siviililiikenteessäkin ajaneille. Akkua on tarkoitus ladata auton huoltojen yhteydessä.

M-Sport-talli on testannut Fordin Rally1-ajokkia.

Rally1-auton uskotaan olevan ainakin lähtökohtaisesti vaikeampi ajaa kuin nykyinen WRC-auto. Rally1-ajokissa ei ole samanlaista aerodynamiikkaa kuin edeltäjässään ja siitä puuttuu keskimmäinen tasauspyörästö. Lisäksi on raportoitu, että vaihteita vaihdettaisiin manuaalisesti vaihdekepillä.

MM-sarjan tallit Toyota, Hyundai ja Fordeja ajattava M-Sport-talli ovat päässeet testaamaan Rally1-autojaan jo jonkin aikaa. Testeistä tihkuneiden tietojen mukaan Rally1-autot olisivat hitaampia kuin nykyiset WRC-autot.

Nykyisiä WRC-autoja pidetään jopa kautta aikojen nopeimpina ajokkeina MM-sarjassa. Ja nyt puhutaan nimenomaan nopeudesta, eli auton kyvystä edetä mahdollisimman nopeasti erikoiskokeella, eikä vain teholukemista.

Nykyisten WRC-autojen tehoksi on ilmoitettu noin 380 hevosvoimaa. 1980-luvun B-ryhmän autoissa on kerrottu olleen jopa yli 600 hevosvoiman tehoja, mutta nykyiset WRC-ralliautot ovat parempia ajettavuudeltaan ja siksi myös nopeampia käyttötarkoituksessaan. Nykyautojen moottorinohjaus, jousitus, voimansiirto, aerodynamiikka ja renkaat ovat kirkkaasti 1980-luvun superautoja edellä.

Rally1-autossa on sähkömoottorin ryydittämänä yli 500 hevosvoimaa, mutta se on silti lähtökohtaisesti hitaampi kuin nykyinen WRC-auto. Tähän vaikuttavat edellä mainitut seikat, eli hybridiyksikön tuoma lisäpaino sekä edeltäjää heikommat ajo-ominaisuudet.

MM-sarjan pitää tietenkin ainakin paperilla ponnistella kohti ympäristöystävällisempää suuntaa, ja rallin täytyy kulkea autoteollisuuden virtauksien mukana. Autourheilussa kun on pohjimmiltaan kyse autojen markkinoinnista.

Hybriditekniikan on mainostettu vievän rallia vihreämpään suuntaan, mutta aivan kaikkia uudistus ei ole riemunkiljahduksiin saanut.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimustiimin päällikkö ja latausratkaisujen asiantuntija Marko Paakkinen tutustui viime talvena Ylen pyynnöstä MM-sarjan hybridisuunnitelmiin. Ylen haastatteleman Paakkisen mukaan uusien autojen merkitys ympäristön kannalta on hybriditekniikan osalta vähäinen.

– Merkitys ympäristömielessä lähentelee nollaa. Tekniikkamielessä tuo on aika sellaista jo olemassa olevaa tekniikkaa, ainoa mitä niillä voi saada, on akkujen turvallisuutta ja kestävyyttä, kun autot joutuvat aika koville röykytyksessä ja ulosajoissa, Paakkinen sanoi Ylelle helmikuun lopulla julkaistussa jutussa.

Yksi äänekkäimmistä ja nimekkäimmistä protestilaulujen esittäjistä on ollut Hyundain 33-vuotias belgialainen tähtikuljettaja Thierry Neuville. 15 MM-osakilpailuvoiton mies Neuville on ladellut kovaa tekstiä MM-sarjan ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n suuntaan.

– Autoista tulee tylsempiä, vaarallisempia ajaa ja lopulta tämä koko homma voi olla kalliimpaa kuin koskaan MM-sarjassa on nähty, Neuville sanoi Autosportin mukaan.

Hybridiuudistus ei ole maistunut Thierry Neuvillelle.

Toyotan brittikuljettaja Elfyn Evans, 32, on myös kritisoinut uudistusta, vaikka hänellä onkin maltillisempi ote asiaan kuin Neuvillella.

– Meillä on käytössämme enemmän voimaa kuin aiemmin, mutta monilla muilla osa-alueilla Rally1-auto on rajoitetumpi. Meiltä otetaan paljon aerodynamiikkaa pois ja hybridiyksikkö on painava, joten kuljetamme noin sadan kilon lisäpainoa mukanamme, Evans totesi Motorsport TV:lle.

– Todennäköisesti uudet autot ovat hitaampia – varsinkin teknisillä ja syheröisillä tieosuuksilla, Evans jatkoi.

Elfyn Evans on puhunut kriittisesti MM-sarjan uusista menopeleistä.

Sanottavaa on löytynyt myös penkeistä ja ajo-asennosta. Kartanlukijoiden penkit ovat perinteisesti olleet kuljettajan penkkejä alempana, jotta auton painopiste madaltuisi. Rally1-autoihin penkkejä ollaan kuitenkin nostamassa samalle tasolle kuljettajien kanssa. Ratkaisu on herättänyt kuljettajissa huolta turvallisuuden ja mukavuuden näkökulmasta.

Evansin kartturi Scott Martin, 39, ihmetteli asiaa hiljattain DirtFishille.

– Olisin mieluummin lähempänä auton lattiaa kuin kattoa. Autojen alaosan turvallisuus on loistava. Minua todella kiinnostaa kuulla ratkaisun tieteelliset perustelut.

Epävirallisissa yhteyksissä usea ajaja on myös ilmaissut huolensa ajokkien turvallisuudesta, kun autoon lisätään sähköä. FIA on vakuutellut uusien autojen turvallisuutta, ja hybridiyksikön on kerrottu kestävän jopa 70 G-voiman iskun. Lisäksi autojen korien turvallisuutta on kehuttu vuolaasti.

Hybriditekniikan lisäksi FIA on julistanut, että rallin MM-sarjassa ryhdytään käyttämään kestävän kehityksen mukaista polttoainetta ensi vuodesta lähtien. FIA:n mukaan käyttöön tuleva uusi polttoaine on sekoitus ”synteettisen ja biopolttoaineen komponentteja”.

MM-sarja pyrkii nyt siis ajamaan kohti ympäristöystävällisempää suuntaa – ainakin mielikuvissa. Uusien autojen debyytti tapahtuu Monte Carlon MM-rallissa tammikuussa 2022.

– Uskon, että FIA ja tallit työskentelevät yhdessä löytääkseen hyvän reitin lajin tulevaisuudelle. Näytti siltä, että tarvitsimme entistä ekologisemman lähestymistavan ralliin, ja minusta tämä suunta on hyvä, M-Sport-tallin nouseva ranskalaiskyky Adrien Fourmaux, 26, tuumi Autosportille.