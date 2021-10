Rallin MM-sarjan ensi kauden autoissa outo ongelma – ”Kiinnostaa kuulla tieteelliset perustelut”

MM-sarjan ensi kauden Rally1-autot puhuttavat kuljettajia.

Muun muassa Toyota-kuljettaja Elfyn Evansin kartanlukija Scott Martin on ottanut puheeksi MM-sarjan ensi kauden autojen epäkohdan.

Rallin MM-sarjan tulevan kauden menopelien penkkien sijoittelu herättää kysymyksiä. Tallit ottivat asian puheeksi Kansainvälisen autoliiton Fian kanssa, sillä kartanlukijat ovat ihmetelleet muuttuvaa ajoasentoaan, kertoo rallisivusto DirtFish.

Kartanlukijoiden penkit ovat perinteisesti olleet kuljettajan vastaavaa alempana, jotta auton painopiste madaltuisi. Uusiin Rally1-hybridiautoihin penkkejä ollaan kuitenkin nostamassa samalle tasolle kuljettajien kanssa. Ratkaisu herättää talleissa huolta turvallisuuden ja mukavuuden näkökulmasta.

Suomen MM-rallin lokakuun alussa voittaneen Elfyn Evansin kartturi Scott Martin ihmetteli asiaa sivustolle.

– Olisin mieluummin lähempänä auton lattiaa kuin kattoa. Autojen alaosan turvallisuus on loistava. Minua todella kiinnostaa kuulla ratkaisun tieteelliset perustelut. Fia on tehnyt mahtavaa työtä autojen turvallisuuden kehittämisessä, ja olen varma että tekninen johtaja Xavier Mestelan Pinon osaa perustella tämänkin ratkaisun, Martin sanoo.

Ott Tänak ja Martin Järveoja ovat huolissaan kartturin istumamukavuudesta ja turvallisuudesta tulevan vuoden autoissa.

Myös Ott Tänakin kartanlukija Martin Järveoja on ottanut kantaa aiheeseen jo aiemmin. Nyt Tänak kertoi ymmärtävänsä kartturien huolen hyvin. Hänen mielestään kuljettajalla on hyvin jalkatilaa, mutta kartturien tilanne on toinen.

– Olen nähnyt missä Martin istuu, eikä se ole hyvä asento ihmiselle, jolla on jalat. Sekä mukavuus että turvallisuus ovat tärkeitä asioita, mutta mielestäni mukavuus on myös turvallisuustekijä kolaritilanteessa.

Mestelan Pinon perustelee Fian ratkaisua juuri turvallisuudella. Hänen mukaansa kartanlukijoiden huoli on kuitenkin otettu vakavasti, ja aiheesta käydään keskustelua hyvässä hengessä.

– Kartanlukijat ovat nostaneet esiin istumismukavuuden mahdollisen heikkenemisen, minkä olemme otamme ja ehdottomasti otamme jatkossakin huomioon. Olemme sitoutuneet parantamaan ja kehittämään autoa jatkuvasti, ja siihen myös keskitämme voimamme, tekninen johtaja sanoi DirtFishille.

Tämän kauden MM-sarja jatkuu vielä yhden osakilpailun verran. Kauden päätösralli ajetaan marraskuun puolivälin jälkeen Monzan ympäristössä Italiassa. Mestaruus ratkaistaan vielä tutuilla istumakorkeuksilla.

Piikkipaikalta päätöskisaan lähtee Toyotan Sébastien Ogier, jonka johto kakkosena sarjassa olevaan tallikaveriin Evansiin on 17 pistettä.