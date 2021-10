Juha Kankkunen myi rakkaat superautonsa jymyhintaan – ”Ei niitä kuulemma kannattaisi hautaan mukaan ottaa”

Rallilegenda Juha Kankkunen on myynyt rakkaita superautojaan yksityisestä museostaan.

Rallin nelinkertaisella maailmanmestarilla Juha Kankkusella, 62, on hulppea kokoelma toinen toistaan upeampia ajokkeja yksityisessä automuseossaan Keski-Suomessa.

Nyt Kankkunen on kuitenkin myynyt kaksi kokoelmansa ehdottomista helmistä. Kankkunen vahvistaa Ilta-Sanomille myyneensä rallin B-ryhmäläiset Peugeot 205 T16 Evo 2:n ja Audi Quattro S1 E2:n. Molemmat ajokit ovat harvinaisia ja ne ovat oleellinen osa moottoriurheiluhistoriaa.

Kyseiset autot olivat Kankkuselle erittäin rakkaita. Peugeot’lla Kankkunen voitti Ruotsin MM-rallin 1986, ja tämä kausi päättyi lopulta hänen ensimmäiseen maailmanmestaruuteen.

Juha Kankkunen kuvattuna Peugeot’n kera 2019. Nyt auto on myyty.

Audin Kankkunen hankki aikoinaan Hannu Mikkolalta, joka oli saanut sen lahjaksi saksalaisvalmistajalta. Mikkola ajoi pitkään ja menestyksekkäästi Audin leivissä 1980-luvulla. Vuoden 1983 maailmanmestari Mikkola kuoli sairauden uuvuttamana kuluvan vuoden helmikuussa.

Juha Kankkusen myymä legendaarinen B-ryhmän Audi Quattro S1 E2 kuvattuna rallimaestron yksityismuseossa 2019.

Kankkunen kertoo, että autot olivat ulkomailla näytillä noin vuosi sitten ja ne on myyty ”jo jonkin aikaa sitten”.

– Olen 30 vuotta pitänyt niitä, huoltanut ja huollattanut. Ennen kuin tulee 100 vuotta ikää täyteen – siis jos elää niin pitkälle – niin ei niitä kuulemma kannattaisi hautaan mukaan ottaa. Menevät pian pilalle siellä maan alla. Eipä niitä sitten kannata tämän kauempaa pidellä, hyväntuulinen Kankkunen veistelee Ilta-Sanomille.

Auton ratista tavoitettu Kankkunen kertoo, että Audi myytiin Yhdysvaltoihin ja Peugeot Englantiin.

Ja hinnat olivat kohdillaan?

– Kyllä ne hinnat olivat minun mielestäni ihan kohdillaan.

Kirpaisiko sinulle tärkeiden ajokkien myynti?

– No joo...mutta aika hemmetin iso monttu tarvittaisiin, että ne mukaan saisi.

Mutta ei kai se monttu ole nyt kovin ajankohtainen asia?

– No ei. Mutta mistä sitä koskaan tietää.

Aidot 1980-luvun B-ryhmän ralliautot ovat erittäin harvinaisia ja kysyttyjä keräilykappaleita. Kankkusen autojen arvoa lisää se, että niillä on valtavan hieno historia ja että niitä on huollettu ja hoivattu tarkasti. Toisaalta monimutkaisten kilpa-autojen huoltaminen ja ylläpito on kallista.

Audi oli sekä Hannu Mikkolan että Juha Kankkusen omistuksessa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kankkunen olisi saanut Audistaan noin 1,2 miljoonaa euroa. Peugeot’n hinta voi pyöriä samoilla nurkilla tai jopa korkeammalla. Kyseessä on legendaarinen ajokki, sillä Timo Salonen ja Kankkunen varmistivat tällä automallilla maailmanmestaruudet vuosina 1985 ja 1986.

– Pösön kaksnollavitosia rallipelejä löytyy jonkin verran, mutta nimenomaan näitä aitoja Evo2-malleja ei ole montaa jäljellä. Voisin väittää, että tämä yksilö on paras niistä kolmesta, Kankkunen sanoi ikonisen ajokin äärellä IS:lle vuonna 2019.

Peugeot 205 T16 E2 oli yksi Juha Kankkusen rakkaimmista autoista.

Kankkunen osti auton aikoinaan ”markalla” Peugeot’n silloiselta tallipäälliköltä ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n nykyiseltä puheenjohtajalta Jean Todtilta.

Kahden klassikkoauton myynnistä huolimatta Kankkusen yksityismuseossa riittää rallimaestron mukaan vielä kosolti ihasteltavaa. Valtaosa autoista on Kankkusen, mutta esillä on ollut myös hänen tuttavapiirinsä menopelejä.

Juha Kankkusen yksityinen automuseo näytti hulppealta vuonna 2019.

Esimerkiksi yksi automuseon huoneista on ollut pyhitetty pelkästään italialaiselle autourheilulle. Virheettömässä kunnossa on ollut upea rivistö maineikkaan italialaisvalmistaja Lancian ralliautoja.

Juha Kankkusen yksityisen automuseon Lancia-rivi kuvattuna vuonna 2019.

Lancioita vastapäätä on ollut Ferrareita. Näytillä on ollut muun muassa harvinainen F40-juhlamalli sekä 512 TR -ajokki, jonka Kankkunen sai aikoinaan Fiat-konsernilta lahjaksi voitettuaan uransa kolmannen maailmanmestaruuden vuonna 1991 Lancialla.

Ferrarit kiiltelivät Juha Kankkusen yksityisessä museossa vuonna 2019.

Mikä on ajatuksesi muiden museossasi olevien autojen kohtalosta? Aiotko pitää siellä vielä autoja?

– Pidän kyllä. Jätän pojilleni autoja sinne. Tehköön niillä sitten mitä lystäävät. Siinähän niitä on kamppeita sitten.

Onko nyt myynnissä joitain autoja?

– Ei ole.

Käsittääkseni ainakin Lancian ralliautojasi kohtaan on ollut kiinnostusta. Aiotko myydä niitä?

– Kyllähän niitä kysellään. Onhan niitä kaikenmaailman renkaanpotkijoita, mutta kyllä niitä toki vähän vakavamminkin kysellään. Tietysti ne kiinnostavat, ne ovat aika uniikkeja pelejä, kun niitä ei oikein tahdo löytyä enää mistään.