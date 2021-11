Petri, 53, käytti satojatuhansia euroja ja 1 500 tuntia Audiinsa –projekti päättyi lopulta kyyneliin

Petri Oppaan unelmien projekti oli paljon muutakin kuin pelkkää autonrakentamista.

Petri Opas ei voinut enää pidättää kyyneleitä. Ne puskivat väkisin esiin kesken legendaarisen Harjun erikoiskokeen. Talvella edesmennyt Hannu Mikkola oli hänen suuri sankarinsa, ja nyt Opas ajoi mestarikuljettajan kunniaksi näytösajoa Suomen MM-rallin 70-vuotisjuhlakilpailussa.

Harjulla Oppaan käskytettävänä oli pitkälti Mikkolan kunniaksi rakennettu legendaarinen Audi Quattro S1 E2 -ralliauton replika. Se on auto, johon Opas, 53, on käyttänyt uskomattoman paljon työtunteja ja läjäpäin rahaa. Se on myös auto, jonka rakentamisessa rallilegenda Mikkola oli innokkaasti mukana auttamassa.

Monivuotisen projektin aikana Opas ja hänen idolinsa Mikkola ystävystyivät. Helmikuussa tuli suruviesti – Hannu Mikkola oli kuollut sairauden murtamana 78-vuotiaana.

– Harjun näytösajo oli valtava kunnia minulle. Se todella liikutti. Hannunhan siellä olisi pitänyt olla autollani Jyväskylän MM-rallin juhlakilpailussa ajamassa, eikä minun, mutta näin tämä nyt meni. Hannu oli hieno mies, Opas sanoo ääni väristen Ilta-Sanomille.

Maineikkaan Audin tekeminen ei ollut Oppaalle pelkkä autonrakennusprojekti. Se antoi valtavasti elämyksiä ja kuljetti intohimoisen automiehen tunteita äärilaidasta toiseen – ilosta suruun – ja kaikkeen siltä väliltä.

– Se on uskomatonta, mitä yksi auto voi antaa. On paljon sellaista, joka olisi jäänyt kokematta ja tuntematta, jos tämä olisi jäänyt tekemättä. Tutustuin rallilegendoihin ja pääsin projektin edetessä paikkoihin, joihin monilla ei ole pääsyä – esimerkiksi Audilla Saksassa. Koin valtavasti innostusta, tukea ja myötäelämistä.

Petri Oppaan rakentamassa Audissa on Hannu Mikkolan muistoa kunnioittava teksti.

Oppaan nostalginen auto on replika Mikkolan vuonna 1986 Monte Carlon MM-rallissa käyttämästä Audista.

Kyseinen kilpailu jää historiaan yhtenä suomalaisen autourheilun upeimmista hetkistä. Henri Toivonen voitti Lancialla, Timo Salonen ajoi toiseksi Peugeot’lla ja Mikkola kolmanneksi Audin maineikkaalla Quattro S1 E2 -mallilla. Elettiin lajin kulta-aikaa, jolloin rallipoluilla paukkuivat ja kiisivät pahamaineiset B-ryhmän ajokit.

Mikkola ehti ennen kuolemaansa ajaa Oppaan replikalla Hyvinkään vauhtipuistossa. Mikkola antoi autosta ylistäviä arviota. Hän sanoi sen olevan likipitäen samanlainen kuin aito nelivetoinen S1 E2 aikoinaan.

Petri Oppaan rakentaman Audin ohjaamo.

Hyvinkäältä kotoisin oleva Opas päätyi autourheilun pariin jo pikkupoikana. Hänen isänsä ajoi jääratakisoja, rallicrossia ja rallia. Nykyisin Oppaalla on Hyvinkäällä autoalan myynti- ja huoltoyritys. Yksi päämerkeistä on Audi – kuinkas muutenkaan. Hänen perheessään on vaimo ja kolme aikuista poikaa.

Petri Opas itse ajoi rallia SM-tasolla ja muun muassa Tunturirallissa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla. Hän kaasutteli jo aktiivisella ralliurallaan Audeilla. Opas sanoo, että hänen ralliuransa tyssäsi pitkälti 1990-luvun lamaan ja yhteistyökumppaneiden saamisen vaikeuteen. Niinpä hän päätti lopettaa aktiiviuransa.

Mikkolaa ja Audin S1 E2 -mallia hän oli aikoinaan katsomassa vuonna 1985 Mänttä-rallissa sekä sitä seuranneessa Suomen MM-rallissa.

Mikkolan Jyväskylän MM-ralli 1985 päättyi ulosajojen ja teknisten murheiden sävyttämänä keskeytykseen, mutta maineikkaalla Ouninpohjan erikoiskokeella Mikkola veti ”raivopäissään” ennätyksellistä vauhtia. Opas kertoo olleensa paikalla.

– Se oli hurmiota, joka säväytti välittömästi. En tosin voinut silloin kuvitellakaan, että minulla olisi mahdollisuuksia tällaisen projektin toteuttamiseen.

Petri Opas esittelee ”miesluolassaan” rallilegenda Seppo Harjanteen ajopukua.

Audin Quattro S1 E2 -auto on yksi moottoriurheilun maineikkaimmista menopeleistä, vaikka kyseisellä mallilla ei voitettu kuin yksi MM-ralli.

Saksalaistähti Walter Röhrl ajoi sillä ykköseksi vuonna 1985 Sanremossa. Audin aiemmat Quattro-mallit olivat tuloksellisesti menestyksekkäämpiä, mutta hurjannäköisellä S1 E2:lla on vankkumaton maine. Viisisylinterisessä Audissa on huumaava ääni ja se on siipineen todella näyttävän – jopa pelottavan näköinen peto.

– Ulkonäöstä voi olla montaa mieltä, mutta ainakin se on radikaali jos ei muuta. Lisäksi tässä evoluutioversiossa moottorin tehot kasvoivat hurjiksi. Voidaan puhua 550-620 hevosvoiman lukemista, ja on puhuttu enemmästäkin, Opas sanoo.

– Tämä iskee tulta ja paukkuu. Tämä on kaiken kaikkiaan brutaali laite! Lisäksi osa viehätystä on siinä, että se on vaikea kesyttää. Moottori oli Audin filosofian ja merkin tuotantoautojen tapaan edessä, kiinteä keskilukko voimanjaolla 50-50 ja turboviive tekevät ajamiseen haastetta. Niin kuin Hannukin sanoi, auto miettii hetken ennen kuin kääntyy, mutta sen vieminen on nautinnollista kun sen oppii, Opas jatkaa.

Audi Quattro S1 E2 -replikan ulkonäkö herättää kunnioitusta.

Oppaan varsinainen kontakti vuoden 1983 maailmanmestari Mikkolaan tuli aikuisiällä yhteisten tuttavien kautta.

– Välitin sanaa ja Hannu innostui projektistani. Hän neuvoi minua paljon ja kävi usein niin sanotusti tarkastamassa tilanteen.

Petri Oppaan rakentaman auton katossa on edesmenneen Hannu Mikkolan nimikirjoitus.

Oppaan mukaan projektiin kului yhteensä noin nelisen vuotta vuosina 2012–2016. Kaikki kiteytyi tunteikkaaseen Harjun erikoiskokeeseen tänä syksynä.

Opas sanoo, että rakentamisessa päästiin niin aitoon lopputulokseen kuin se vain suinkin on mahdollista. Täysin aitoja Audi Quattro S1 E2 -autoja on Oppaan arvion mukaan jäljellä enää noin tusinan verran.

Juha Kankkusella oli aito S1 E2, mutta hän myi sen Yhdysvaltoihin jokin aika sitten. Kankkunen oli hankkinut auton aikoinaan Mikkolalta, joka oli saanut sen lahjaksi Audilta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kankkunen olisi myynyt ajokin noin 1,2 miljoonan euron hintaan.

Replikan rakentamiseen Opas kertoo käyttäneensä noin 1 500 yötuntia. Rahaa projektiin on hänen mukaansa kulunut noin reilut 300 000 euroa. Opas painottaa, että mainittuun summaan ei ole laskettu työtunteja lainkaan.

Oppaan mukaan hänen ajokistaan on mitattu parhaimmillaan 620 hevosvoimaa. Auto on aitoa Audin S1 E2:ta noin sata kiloa painavampi muun muassa siksi, että siinä on turvallisuussysistä vankemmat turvakaaret kuin alkuperäisessä. Oppaan auto painaa noin 1 300 kiloa, ja sille on kellotettu nollasta sataan kiihtyvyydeksi 3,2 sekuntia.

Oppaan mukaan ajokki on kestänyt hyvin.

– Toki jotain pientä on ollut, niin kuin tällaisissa autoissa voi olla.

Tämä ajokki on Petri Oppaan silmäterä.

Rallien näytösajoissa hän on ajanut niin sanotusti keskellä tietä. Arvokasta autoa ei ole varaa hajottaa.

– Yksi pieni lipsahdus tapahtui risteyksessä Mikkelin SM-rallin näytösajossa. Auto vajosi vähän ojaan hiljaisessa vauhdissa. Käytännössä mitään vaurioita ei onneksi tullut.

Oppaan ja Mikkolan lisäksi autoa ovat ajaneet vain tunnetut rallimiehet Mikko Hirvonen ja Juha Kankkunen. Kankkunen oli mukana antamassa apua rakennusprojektissakin.

– Ihmisiltä tulee kyselyjä ajamaan pääsemisestä jonkin verran. Mutta yleensä ne, jotka autourheilusta ymmärtävät, eivät tohdi sellaista edes ehdottaa…Kyytiin tulijoita sen sijaan riittää, niistä soitellaan koko ajan, Opas kertoo.

Petri Oppaan rakentaman Audin moottoritila.

Oppaan mukaan tiedusteluja auton ostamisestakin on ollut. Hän ei hevillä rakkaasta autostaan luovu muttei silti suoralta kädeltä tyrmää ajatusta myymisestä.

– Mutta silloin pitäisi saada joku arvo noille työtunneillekin…

Ulkopuolisen asiantuntijan antaman karkean arvion mukaan Oppaan Audista voisi pyytää jopa 600 000 euroa, mutta sen lopullinen myyntihinta olisi tietenkin toinen juttu. Se riippuisi eri asianhaaroista – niin kuin kaupankäynnissä aina.

Opas ei ymmärrettävästi itse halua lukkiutua mihinkään tiettyyn summaan. Hän toivoo, että Audi pääsisi niin sanotusti hyvään kotiin, jos hän sen päättää myydä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että mahdollinen ostaja osaisi arvostaa hänen työtään ja ralliperinteitä ylipäätään.