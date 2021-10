Legendaarinen kilpailu palaa rallin MM-sarjaan

Rallin MM-sarjan ensi kauden kilpailukalenteri julkistettiin.

Uuden-Seelannin ralli palaa MM-sarjaan, ilmoitti sarja perjantaina julkaistessaan alustavan kisakalenterin ensi vuodelle. Uusi-Seelanti oli viimeksi mukana MM-sarjassa vuonna 2012.

Uuden-Seelannin kilpailulla on pitkät perinteet MM-sarjassa. Suomalaiskuljettajat menestyivät kyseisessä kilpailussa hienosti takavuosina.

Ensi vuonna on tarkoitus ajaa 13 MM-rallia. Kausi alkaa Monte Carlon rallilla 20.–23. tammikuuta ja päättyy Japanin ralliin 10.–13. marraskuuta. Suomen ralli on ohjelmassa 4.–7. elokuuta.

– Ensi vuosi on tärkeä ja jännittävä WRC-sarjalle, kun otamme vastaan uuden hybridiaikakauden Rally1-autot, osana kehitystä kohti vihreämpää ja kestävää tulevaisuutta. Ensi vuosi on myös WRC:n 50-vuotisjuhlavuosi ja meillä on siihen käyvä kisakalenteri. Uusi-Seelanti oli ensimmäisen kerran mukana vuonna 1977, ja otamme heidät ilolla jälleen vastaan, sanoi MM-sarjan promootioyhtiö WRC Promoter GmbH:n toimitusjohtaja Jona Siebel WRC:n sivuilla.