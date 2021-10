Jari-Matti Latvala kommentoi viihdejulkisuuden pyöritystä: ”Lähti vähän lapasesta”

Jari-Matti Latvala haluaa olla julkisuudessa vain urheilun kautta.

Toyotan rallitallin tallipäällikkö Jari-Matti Latvala vieraili torstaina Ilta-Sanomien urheilutoimituksen ja Urheilumuseon tuottamassa Tähden seurassa -ohjelmassa.

Latvala, 36, kävi toimittaja Marko Lempisen haastattelussa läpi ralliuraansa ja elämäänsä.

Yksi haastava hetki Latvalan elämässä ajoittui vuoteen 2019. Hän ajoi tuolloin vielä itse kilpaa Toyotalla, mutta tulokset eivät olleet toivotunlaisia. Lisäksi Latvalan yksityiselämän asioita, eroa silloisesta kihlatusta Maisa Torpasta ja verosotkuja, riepoteltiin paljon julkisuudessa.

– Olihan ne otsikot rajuja. Voin sanoa, että... jokaisella urheilijalla jos on haasteita omalla henkilökohtaisella puolella, niin eihän kukaan ole mikään robotti vaan fakta on, että ne pääsevät vaikuttamaan pääkoppaan. Tietysti tietyt urheilijat pystyvät paremmin hallinnoimaan sitä ja toiset vähän huonommin. Mulla se ehkä pääsi enemmän vaikuttamaan, että en pystynyt enää vuonna 2019 suorittamaan läheskään niin hyvin kuin mitä olin pystynyt aikaisempina vuosina, Latvala muisteli ohjelmassa.

– Mä päästin liikaa henkilökohtaiset puolet valtaan ja se johti siihen, että mä en pystynyt enää jatkamaan tallipaikkaa kaudelle 2020. En saanut enää sopimusta, koska vauhti oli vähän niin kuin hiipunut. Oli tullut virheitä, Latvala jatkoi.

Jari-Matti Latvala vieraili torstaina Tähden seurassa -ohjelmassa.

Latvala ei saanut vuodeksi 2020 enää vakituista tallipaikkaa Tommi Mäkisen tuolloin johtamasta Toyotan rallitallista. Hän kertoo olevansa kuitenkin kiitollinen siitä, että hänelle tarjoutui heti mahdollisuus kääntää elämässä uusi sivu. Latvala perusti vuonna 2020 oman yrityksen ja aloitti tekemään markkinointitöitä Toyotalle. Vuoden 2020 joulukuussa Toyota sitten tiedotti valinneensa Latvalan rallitallinsa uudeksi tallipäälliköksi muihin töihin siirtyneen Mäkisen tilalle.

Rallitähdestä tuli tallipomo. Latvala on tyytyväinen siitä, että uuden pestinsä myötä hän on pystynyt palaamaan aikaan ennen viihdejulkisuuteen joutumista: hänestä kirjoitetut jutut liittyvät urheiluun, ei yksityiselämään. Tämä on ollut Latvalalle aina tärkeää, vaikka hän parin vuoden ajan julkisuuspyörityksessä olikin.

– Elämässäni oli aina ollut se motto, että urheilu on se juttu... jos musta kirjoitetaan, niin että se on siihen urheiluun liittyvää. Mulla ei ole koskaan ollut minkäänlaista tavoitetta päästä viihdepuolelle. Se pääsi vähän kuin vahingossa nousemaan sille puolelle, mikä ei ollut koskaan mun ajatus enkä ollut koskaan sitä halunnut, Latvala kertoi.

– Se lähti sille uralla ja varmaan lähti vähän lapasesta. Sitä on sitten vaikea pysäyttää, ja joudut tilanteeseen, että et pysty sitä (julkisuutta) itse hallinnoimaan. Se oli raskasta aikaa ja itselle tosi haastavaa.

Jari-Matti Latvalan suojatti Elfyn Evans voitti viime sunnuntaina Suomen MM-rallin. Evans on MM-sarjassa toisena toisen Toyota-kuskin Sébastien Ogierin perässä. Tallin suomalaistähti Kalle Rovanperä on MM-pisteissä neljäntenä.

Latvalan paluu yksinomaan urheilujulkisuuteen on sujunut mainiosti. Hän on saanut paljon kehuja työstään Toyotan tallipomona ja tulokset ovat olleet loistavia. Suomalainen on päässyt juhlimaan suojattiensa voittoja ja Toyota on tällä hetkellä hyvissä asemissa voittamaan sekä kuljettajien että tallien maailmanmestaruuden.

Lue lisää: Jari-Matti Latvala loistaa Toyotalla – paljasti nyt huippu-uutisen onnellisesti hymyillen

– Se puhelu, mikä tuli 2020 syksyllä ja mua pyydettiin Toyotan tallipäälliköksi, olihan se sellainen hetki että sitä oli vaikea uskoa. Se oli sellainen hetki, että eihän sellaisesta voi kieltäytyä. Tietää, että sulle tulee yksi kerta elämässä sellainen mahdollisuus. Jos siitä kieltäydyt, toista ei tule, Latvala muisteli pestinsä alkua.

Lue lisää: Jari-Matti Latvala kertoi helpottavan tiedon Kalle Rovanperästä

Lue lisää: Vahvistus tuli! Esapekka Lappi palaa Toyotalle – rallitallissa vahva suomalaisedustus