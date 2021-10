Jari-Matti Latvala loistaa Toyotalla – paljasti nyt huippu-uutisen onnellisesti hymyillen

Jari-Matti Latvala on johtamassa Toyotaa tuplamestaruuteen rallin MM-sarjassa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala, 36, kertoi ISTV:n ja Urheilumuseon tuottamassa Tähden seurassa -ohjelmassa, että on tehnyt japanilaistallin kanssa jo suullisen sopimuksen myös ensi kaudesta.

Latvalalla ja tallilla on vain yhden kauden mittainen sopimus, mutta Toyota on ollut tyytyväinen suomalaisen palveluksiin. Talli johtaa valmistajien MM-sarjaa ja Toyotan kuskeilla on kaksoisjohto kuljettajien MM-taistossa.

– Olemme neuvotelleet alun perinkin, että katsotaan tämän kauden lopussa uutta sopimusta. Olemme siitä puhuneet. Asioista on jo suullisesti sovittu. Papereita ei ole allekirjoitettu, mutta uskoisin hyvin vahvasti, että jatkan ensi vuonna, Latvala kertoi.

– Lentolippuja ei ole varattu, mutta uskoisin, että olen siellä, Latvala sanoi.

Latvala myönsi elävänsä unelmaansa tallipäällikkönä.

– Tallipäällikköhomma on ollut minulle hyvä diili. Saan tehdä sitä ja vähän ajaa. Olen sopinut Toyotan kanssa, että saan ajaa Historic Rally -kisoja. Pohjimmiltaan olen kuljettajaksi syntynyt, joten en voi kuljettamista kokonaan lopettaa, vaikka MM-tasolla olenkin lopettanut, Latvala sanoi.

Latvala ajoi viimeistä kertaa rallin MM-sarjassa viime vuonna.

Latvalan ensimmäinen kausi tallipäällikön pallilla on ollut jymymenestys japanilaistallille. Toyota on voittanut Latvalan alaisuudessa kahdeksan rallia 10:stä. Se on enemmän kuin koskaan Toyota Gazoo Racingin aikakaudella.

– Se on huikeaa. Kausi on mennyt yli odotusten. En osannut odottaa mitään tällaista, tämä on ollut todella mahtava vuosi.

Päälle tallipomo hymyili rentoutuneesti ja aurinkoisesti, niin kuin mies, joka on tyytyväinen elämäntilanteeseensa.

Torstaina uutisoitiin myös, että Esapekka Lappi palaa ensi kaudella kuskiksi Toyotalle. Muina kuskeina jatkavat Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja osan kaudesta ajava Sebastien Ogier.