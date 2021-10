Henri Haapamäki nousi uudeksi kansansuosikiksi Ylen tv-asiantuntijana – sai ylistävää palautetta suomalaisilta: ”Pistin tarinaa liikenteeseen!”

Henri Haapamäki valloitti rallikansan rempseällä tyylillään Suomen MM-osakilpailussa.

– Olin juuri työmaalla vaihtamassa vessanpytyn kantta, kun puhelin tärähti sähköpostin merkiksi. Otsikkona oli kylmän viileästi, että asiantuntijaksi Jyväskylän MM-ralliin. Siinä kohtaa työkalut putosivat kädestä ja ajattelin, että jaahas, että mikäs homma tässä nyt on alkamassa.

Näin kuvailee Henri Haapamäki hetkeä, jolloin hänet värvättiin Ylen tv-asiantuntijaksi Suomen MM-ralliin. Haapamäki suostui, eikä hänen tai Ylen ole tarvinnut tätä ratkaisua katua – päinvastoin.

Haapamäki, 32, hurmasi rallikansaa rempseällä ja aidolla tyylillään. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Haapamäki oli rallin tv-kommentaattorina piristävintä sitten lajilegenda Markku Alénin asiantuntija-aikojen.

Yleltä kerrottiin Ilta-Sanomille, että Haapamäestä saatu yleisöpalaute on ollut harvinaisen positiivista. Ylen mukaan Haapamäen esiintymistä ja sanavalmiutta on katsojapalautteessa lähinnä ylistetty. Ylellä on oltu myös erittäin tyytyväisiä rallituotannon keräämiin katsojalukuihin.

Syntymäpaikkakunnallaan Sastamalassa perheineen asuva Haapamäki on entinen rallikuljettaja. Nykyisin hän kilpailee rallicrossin SM-sarjan Supercar-luokassa. Päivätyössään hän on Tampereen Sandvikilla kunnossapitoasentajana.

Haapamäen mukaan hänellä ei ollut käytännössä mitään kontakteja Ylelle ennen tuottajan yhteydenottoa Suomen 70-vuotisjuhlarallin asiantuntijan pestistä.

Haapamäki on kuitenkin niittänyt lajipiireissä mainetta sanavalmiina miehenä. Lisäksi hän on aktiivisella toiminnallaan kerryttänyt kannattajajoukkoja sosiaalisessa mediassa. Samalla hän on tarjonnut yhteistyökumppaneilleen näkyvyyttä.

– Voi sanoa, että kokemukseni tv-töistä oli olematon ennen Suomen MM-rallia. Minua on toki kilpailijana itseäni haastateltu, ja aloitin viime keväänä vähän puolivitsinä tubettamisen – mutta se lähtikin aika kivasti lentoon. Sitten viime kesänä olin SM-rallissa Seinäjoella erikoiskokeiden maalissa ottamassa kuljettajien kommentteja livelähetykseen, Haapamäki taustoittaa.

– Instagramiin ja Facebookiin olen jo tehnyt vuosikaudet livelähetyksiä. Niissä olen pyrkinyt näyttämään myös ruman puolen sekä autotallista että perhe-elämästä. Ei näytetä vain siloteltua pintaa, vaan sellaista mihin ihmiset voivat samastua, Haapamäki jatkaa.

Haapamäki kertoo jännittäneensä ensimmäistä tv-esiintymistään ”pirusti”.

– Reidet tärisivät ja täytyi aina välillä kokeilla, että ovatko kädet tallessa, kun ne olivat tunnottomina. Kyllä se jännitys sitten laukesi ja pystyin omasta mielestäni aika rentoutuneesti olemaan.

Haapamäen parina kommentoimassa oli entinen MM-sarjan huippukuljettaja, 41-vuotias Mikko Hirvonen.

– En ole itse ajanut WRC:n huipputasolla. Minulla oli vähän identiteettikriisiä, että kun on Mikko Hirvostakin vieressä, että mitä se kansa sitten oikein ajattelee.

– Yleltä kuitenkin sanottiin, että halutaan tulla lähemmäksi kansalaista, kotisohvaa ja sitä savuista autotallia, missä Escortia viritetään. Haluttiin kansanomaista ja maanläheistä asioiden esittämistä – kenties minä pystyin sitä tarjoamaan.

Haapamäki ja Hirvonen täydensivät hyvin toisiaan. ”Lauteilla” oli rautainen määrä asiantuntemusta huumorilla ja reteillä puheilla höystettynä.

– En ollut Hirvosen Mikon kanssa ikinä aiemmin puhunut sanaakaan.

– Tuli kuitenkin kiitosta, että sain vapautettua vähän Mikkoakin. Pistin tarinaa liikenteeseen ja saatiin Hirvonenkin uudelle tasolle!

Henri Haapamäki kuvattuna tallissaan Fordin rallicross-tykkinsä kera.

Hurmaava piirre Haapamäen ulosannissa on puhetyyli ja leveä murre. Mitä murretta se muuten on? Kyse ei ole Tampereen murteesta, vaikka useat ovat sellaista veikkailleetkin.

– Se on vanhan liiton Tyrvään murre! Vammala oli ennen Tyrvää ja nykyään se on Sastamala. Puheestani on tullut tosiaan paljon peukutusta, Haapamäki kertoo.

Mutta nähdäänkö Haapamäkeä vastedes rallin televisiokommentaattorina?

– Vitsailtiin viimeisessä lähetyksessä, että ainakin ensi vuonna ”Jyskälässä” tehdään samalla porukalla. Toki mielelläni tekisin niitä töitä enemmänkin, Haapamäki sanoo.

Ylellä normaalisti kommentaattorin hommissa työskentelevä entinen huippukartturi Miikka Anttila, 49, ei ollut tv-hommissa Jyväskylässä, koska hän oli samaan aikaan kisaorganisaation palveluksessa.

Ylen mukaan Anttila palaa kommentaattorin hommiin kauden loppuihin ralleihin. Ensi kauden kommentaattorikuvioistaan Yle aikoo kertoa myöhemmin.