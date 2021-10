Esapekka Lappi teki uhkarohkean tempun Suomen MM-rallin loppuhetkillä – suomalaiskuski päivitteli Ylellä: ”Ilmassa aloin katsoa, että ei juma...”

MM-kotirallista tuli suomalaisittain pannukakku. Keikkakuski Esapekka Lappi kannatteli sinivalkoisten mainetta.

Ei tullut suomalaisjuhlia. Ei tullut kunnianpalautusta. Tuli ryöstö.

Jyväskylän MM-rallin voitto meni kolmannen kerran peräkkäin ulkomaalaiselle, vaikka rallikansan odotukset olivat väkevästi toisenlaiset.

Tällä kertaa pääkonnan tuntomerkit ovat persoonallinen, jäykähkö ajoasento ja walesilainen brittiaksentti. Voiton vei siis Toyotan kuljettaja Elfyn Evans, eikä palkintopallilla ollut ainuttakaan suomalaista.

Toinen sija meni Hyundain virolaistähdelle Ott Tänakille ja kolmospaikka tämän irlantilaiselle tallitoverille Craig Breenille. Tänak oli voittanut Jyväskylän MM-rallin 2018 ja 2019. Vuonna 2020 ei ajettu koronapandemian takia lainkaan.

Suomalaisten alakuloa alleviivasi se, että sinivalkoisille ei kirjattu nyt yhtään pohja-aikaa koko rallissa.

Paras suomalainen oli tänä vuonna Esapekka Lappi, 30, joka porhalsi vuokratulla Toyotallaan kokonaiskilpailun neljänneksi.

– Oli mahtava viikonloppu meille, kun ottaa huomioon ajotuntuman ja taustat tänne tultaessa. Auto toimi hyvin vaikka välillä tuntuikin liukkaalta, Lappi sanoi.

– Tuntuu tosi hyvältä! Ei nyt ihan voitolta tunnu mutta lähes. Ei tullut oikein virheen virhettä, suoritus oli tosi tasainen koko viikonlopun. Se ei ailahdellut kovin rajusti. Tavallaan yksi parhaista ralleistani, siistiä hommaa! iloinen Lappi lisäsi Ylen haastattelussa.

Lappi ajoi edellisen MM-rallinsa WRC-autolla 11 kuukautta sitten mutta näytti, että huippuvauhti löytyi lähes kylmiltäänkin. Lappi sanoi Ylelle, että oli hienoa saada alle auto, joka totteli sorateillä hienosti.

– Kyllähän se ruokkii jotain perverssejä aivonystyröitä, kun on 170 km/h kyytiä ja vedät tuolla puiden välissä ja tasan tiedät, mitä teet, ja auto tottelee... Ja ylipäätään se, että pystyy ajamaan hyviä aikoja, vaikka ei ole veitsi kurkulla koko aikaa, Lappi sanoi.

Lappi yritti hurjasti kisan viimeisellä pikataipaleella Ruuhimäen Power Stagella muttei yltänyt pohja-aikaan. Lappi oli viimeisen pikataipaleen kolmas.

– En yhtään nostellut kaasua hypyissäkään, annoin tulla ihan täysiä.

Lappi sanoi, että maaliviivan jälkeinen hyppy alkoi jo vähän hirvittää.

– Ilmassa aloin katsoa, että ei juma... Autohan tulee ihan keulalleen alas. Niin paljon tulin tuohon kuin pystyin enkä varmasti koskenut jarruun. En tiedä, kauasko lensi, mutta ei ollut hauskaa. Mutta ei se mitään, ehjänä selvittiin, Lappi naureskeli Ylelle.

Esapekka Lappi yritti pitää Suomen rallimainetta yllä MM-kotikilpailussa. Välillä häntäkin mietitytti.

Lapin paluuta Toyotan MM-rallitalliin ensi kaudeksi pidetään varmana. Lappi ajaisi Toyotalla ensi kaudella osan MM-ralleista. Toyota tarvitsee kyvykkään ”keikkakuskin”, sillä suurmestari Sébastien Ogier, 37, aikoo ajaa ensi vuonna vain valikoituja MM-osakilpailuja.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala sanoi ennen rallia, että pitäisi Lapin suoritusta hyvänä, jos tämä ajaisi viiden parhaan joukkoon.

– Oli hyvää tekemistä Esapekalta. Tietysti hän oli kisan aikana itsekriittinen ja olisi halunnut saavuttaa vieläkin enemmän. Toisaalta hän teki juuri siitä, mitä ennen kilpailua hänen kanssaan keskustelimme.

Lappi lähti Toyotalta kauden 2018 jälkeen Citröenille ja sieltä edelleen Fordeja ajattavaan M-Sport-talliin. Täksi kaudeksi palkkatöitä WRC-luokasta ei löytynyt, joten Lappi antoi muutamassa rallissa menestyksekkäästi näyttöjä alemman kilpakategorian Volkswagen Polo -ajokilla.

Lapin uran toistaiseksi ainoa yleiskilpailun MM-voitto tuli juuri Toyotalla ”Jyskälästä” vuonna 2017.

Esapekka Lappi hyppyytti vuokra-Toyotaansa Keski-Suomen soraränneissä.

Pientä lohdutusta Jyväskylän MM-rallin tulosliuskasta voi kaivaa siitä, että Toyotan ralliprojekti on vahvasti suomalaisvetoinen. Voitto tuli Evansin upean ajon ansiosta Toyotalle, mutta kotiyleisön odotukset olivat vahvasti kohdistuneet 21-vuotiaaseen Kalle Rovanperään.

Rovanperän ralli meni pilalle lauantaina, kun kotiyleisön suursuosikki rysäytti Patajoen erikoiskokeella Toyotansa ulos tieltä hiekkakasaan. Rovanperä, 21, oli rallissa neljäntenä.

Rovanperä oli pitkin rallia valitellut pito-ongelmia. Hän kertoi tehneensä virheen auton säätämisessä ennen kisaa ajetuissa testeissä, eikä ajokkia saatu enää täysin mieleiseksi kisan aikana. Rovanperä kuitenkin kiisti, että ulosajo olisi johtunut yliyrittämisestä tai turhan kovista menestyspaineista.

– En itse asiassa tuntenut kovin paljon painetta. En nyt tiedä, ajattelinko koko asiaa. Oli ihan siisti fiilis koko viikonlopun ajan. Totta kai auton kanssa oli niitä ongelmia, Rovanperä sanoi.

Hän ajoi sunnuntain erikoiskokeista kaikki paitsi viimeisen pikataipaleen. Selkä oli kipeä ulosajosta ja eteneminen oli siksi erittäin maltillista. Rovanperää ajatettiin vain turvaamassa valmistajien MM-pisteitä, jos Toyotan muille kuskeille Evansille tai Sébastien Ogierille olisi sattunut jotain yllätyksellistä.

Kisan voittaja Evans, 32, on toisen polven ralliautoilija. Hänen isänsä on Britannian mestari Gwyndaf Evans. Rovanperän ja Evansin perheillä on aiempaa yhteistä historiaa, sillä Gwyndaf Evans, 62, ja Kallen isä Harri Rovanperä, 55, olivat takavuosina tallitovereina Seatilla. Nyt siis miesten pojat ovat tallitovereina Toyotalla.

– Evansit ovat todella mukavaa porukkaa. Sekä isä että poika ovat avoimia ja kivoja tyyppejä, Harri Rovanperä on kertonut IS:lle.

Elfyn Evans ajoi upeasti ja nappasi voiton.

Toyotan ja tallipomo Latvalan kannalta tärkeintä on se, että Toyotan kuljettaja voittaa. Latvala kuitenkin totesi, että kotiyleisölle olisi haluttu tarjoilla sinivalkoisia hetkiä ”Jyskälän” 70-vuotisjuhlakilpailussa.

– Pitää muistaa, että Kalle ajoi nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä WRC-autolla. Hän kärsi kokemattomuudesta. Toki se on pettymys, että kävi näin. Tietysti haluaisimme, että suomalainen olisi palkintopallilla.

– Olin itse kisaamassa 2013, kun yhtäkään suomalaista ei ollut podiumilla kotikisassa. Sain silloin hirveän latauksen ja voitin kisan seuraavana vuonna. Olen ihan satavarma, että nytkin käy niin, että suomalainen voittaa ensi vuonna ja Kalle on entistä kovemmassa iskussa, Latvala tuumi.