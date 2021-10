Jari-Matti Latvalan suojatti voitti Suomen MM-rallin, Kalle Rovanperä keskeytti –tulosluettelosta löytyy synkkää suomalaishistoriaa

Suomen MM-ralli sujui ensimmäisen kerran ilman suomalaisen ajamaa pohja-aikaa millään erikoiskokeella.

Britti Elfyn Evans voitti Suomen MM-rallin. Jari-Matti Latvalan luotsaamalla Toyotalla ajava Evans päihitti Viron Ott Tänakin, Suomen MM-rallin kaksinkertaisen voittajan, lopputuloksissa 14,1 sekunnilla.

Edellinen brittivoittaja Suomen MM-rallissa oli Kris Meeke vuonna 2016.

Lue lisää: EK19: Toyotan Elfyn Evans tykitti voittajaksi – Esapekka Lappi pani pystyyn kunnon show’n! IS seuraa Suomen MM-rallin loppuhuipennusta

Kolmas Keski-Suomen sorateillä oli Irlannin Craig Breen. Hänen eronsa kärkeen oli 28,1 sekuntia. Esapekka Lappi oli parhaana suomalaisena neljäs.

– Mahtava viikonloppu! Auto toimi koko ajan, ei tarvinnut korjailla mitään, Lappi sanoi WRC:n lähetyksessä.

Tämän vuoden rallissa tehtiin synkkää suomalaishistoriaa. Suomalaiskuljettajalle ei kirjattu yhdelläkään erikoiskokeella pohja-aikaa. Ralli on aikaisemminkin sujunut ilman suomalaisia kärkikolmikossa, mutta aina ennen suomalaiskuljettaja on ollut nopein ainakin yhdellä erikoiskokeella.

Suomalaisista Kalle Rovanperä jätti viimeisen erikoiskokeen väliin. Rovanperä ajoi lauantaina rajusti ulos ja loukkasi selkäänsä.

WRC2-luokassa nähtiin suomalaisvoittaja, kun Volkswagenilla ajava Teemu Suninen oli nopein. Suninen kukisti lopputuloksissa Norjan Mads Östbergin 15,7 sekunnilla.

Uransa kahdeksatta maailmanmestaruutta tavoitteleva Sebastien Ogier jatkaa MM-sarjan johdossa, kun kaksi osakilpailua on ajamatta. Ogierilla on nyt 190 pistettä. Jyväskylän voittajalla Evansilla on pisteitä 166. Parhaana suomlaisena on Suomen MM-rallissa pisteittä jäänyt Rovanperä, pisteitä 129.

MM-sarja jatkuu kahden viikon kuluttua Espanjassa.