Tähtikuski Sebastien Ogier sortui taas samaan rikkeeseen – sai sakon ja ison aikarangaistuksen Suomen MM-rallissa

Seitsenkertainen maailmanmestari ajoi Päijälän erikoiskokeen lauantaina kypäränremmi löysällä.

Aikasakosta huolimatta Sebastien Ogier on hyvää vauhtia matkalla kohti kahdeksatta maailmanmestaruuttaan.

Rallin seitsenkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ei näköjään oppinut kerrasta. Ogier sai jo kauden avauksessa Monte Carlon MM-rallissa 400 euron sakot ajettuaan yhden erikoiskokeen kypäränremmi auki.

Suomen MM-rallissa Ogier sentään muisti kiinnittää remmin, mutta remmi oli video- ja valokuvatodisteiden perusteella huomattavan löysällä lauantaina ajetun Päijälän erikoiskokeen ajan.

Koska kyse oli kauden toisesta kypäräsääntörikkomuksesta, Ogierille langetettu sakko tuplaantui 800 euroon. Lisäksi Ogierille mätkäistiin minuutin aikasakko.

Ogierin aika- ja rahallisesta sakosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Tuomariston kuulemisessa Ogier ei osannut sanoa, miksi kypäränremmi oli löysällä. Kiireestä tai ajan puutteesta remmin kiristäminen ei ranskalaisen mukaan johtunut.

Ogier sanoi tuomariston päätösperustelussa, ettei ole sellaista mahdollisuutta, että hän olisi tarkoituksellisesti jättänyt kypäränremmin löysälle – joko hän kiinnittää kypäränremmin kunnolla tai sitten ei ollenkaan.

Kypärän kiinnitys on tuottanut tällä kaudella harmia Sebastien Ogierille.

Tuomaristo uskoi tältä osin Ogieria mutta painotti ratkaisussaan, että on kilpailijan vastuulla varmistaa, että kaikki suojavälineet ovat kilpailusääntöjen mukaisessa kunnossa ennen lähtöä erikoiskokeelle. Tuomaristo lisäksi totesi, että jos huomaa kypärän löystyneen ajon aikana, on pysähdyttävä ja kiristettävä kypärä ennen ajon jatkumista.

Minuutin aikasakolla ei ole merkitystä Ogierin sijoitukseen. Hän on tällä hetkellä viidentenä, ja matkaa ylöspäin Esapekka Lappiin on 1.46 ja taaksepäin Gus Greensmithiin 2.07. Ajamatta on enää yksi erikoiskoe.

Ogier johtaa MM-sarjaa tällä hetkellä 29 pisteen turvin ja on matkalla kohti kahdeksatta maailmanmestaruuttaan. Suomen MM-rallin jälkeen ovat jäljellä vielä Espanjan ja Italian MM-rallit.