Hullunrohkeat katsojat järkyttävät Suomen MM-rallissa – takavuosilta on useita karmeita esimerkkejä katsojien onnettomuuksista

Osa katsojista on vaarantanut turvallisuuden Suomen MM-rallissa. MM-sarjasta löytyy menneiltä vuosilta useita valitettavia onnettomuuksia, joissa on ollut osallisena katsojia.

Osa yleisöstä on käyttäytynyt vaarallisesti Suomen MM-rallissa. Jotkut katsojista ovat olleet turhan lähellä ohikiitäviä ralliautoja, ja ihmisiä on ylipäätään ollut väärissä katselupaikoissa.

Tällaisesta käyttäytymisestä on havaintoja erikoiskokeilta ja tätä todistavat myös televisio- ja uutiskuvat. Ongelmat vahvisti Ilta-Sanomille myös kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen. Hänen mukaansa yleisön käyttäytyminen on teettänyt järjestäjille todella paljon töitä. Tarkiaisen mukaan järjestäjillä on kuitenkin erittäin hyvät valmiudet vääränlaisen käyttäytymisen ehkäisemiseen ja kontrollointiin.

Tarkiaisen mukaan ongelmia aiheuttavat pääasiallisesti liian innokkaat ulkomaalaiset katselijaryhmät.

– Siellähän on nyt sitä sakkia liikkeellä, erityisesti ulkomaalaista porukkaa...he tekevät niin, että he pysyvät piilossa siihen asti kun kaikki etuautot ovat erikoiskokeella menneet. Sitten kun kilpa-autot tulevat, he siirtyvät lähemmäs tietä.

– Siellä otetaan rohkeista paikoista valokuvia. Näihin pystytään aika hyvin puuttumaan, mutta ainahan sieltä tulee yllätyksiä, koska emme näe joka paikkaan yhtä aikaa, Tarkiainen kertoo.

Kalle Rovanperän menoa kuvattuna perjantailta.

Järjestäjien turvallisuusohjeiden noudattamista katsomopaikoista puoltaa entisestään se, että osa erikoiskokeista on tänä vuonna ollut hämärässä ja pimeässä.

MM-sarjasta löytyy vuosien varrelta erittäin valitettavia onnettomuuksia, joissa on ollut osallisena katsojia ja sivullisia. Ilta-Sanomat keräsi niitä varoittaviksi esimerkeiksi siitä, että moottoriurheiluun kuuluu aina tietty vaara. Ilta-Sanomat toivoo, että kaikilta onnettomuuksilta vastedes vältyttäisiin.

1976: Poliisi kuoli Safari-rallissa jäätyään Joginder Singhin auton alle.

1981: AKK:n pitkäaikainen puheenjohtaja Raul Falin kuoli Suurajoissa, kun itävaltalaisen Franz Wittmannin Audi törmäsi katsojajoukkoon Ehikin erikoiskokeen maalissa.

1984: Brittikuljettajan auto syöksyi Suomen MM-rallissa Humalamäen erikoiskokeella hypystä yleisön joukkoon. Turmassa loukkaantui useita ihmisiä.

1986: Portugalin rallissa Joaquim Santosin B-ryhmän Ford RS 200 syöksyi tuhoisin seurauksin yleisön joukkoon. Onnettomuudessa kuoli neljä ja loukkaantui useita.

1987: Katsoja jäi Joaquim Guedesin ajaman Toyotan alle Portugalin rallissa.

1989: Katsojina olleet ruotsalaiset ralliautoilijat Lars-Erik Torph ja Bertil Rehnfeldt saivat surmansa Monte Carlon rallissa.

1992: Rui Madeira ajoi ulos Portugalin MM-rallissa. Auto osui katsojiin, joista yksi kuoli.

1994: Yksi katsoja sai kuolettavat vammat, kun chileläiskuljettajan auto päätyi yleisön joukkoon Argentiinan rallissa.

1995: Erikoiskokeella kulkenut naiskatsoja sai surmansa Suomen MM-rallissa jäätyään Bruno Thiryn ajaman nolla-auton alle.

1996: Tanskalaisen Karsten Richardtin ajama Mitsubishi suistui tieltä Harjun erikoiskokeella. Katsoja kuoli ja kolmisenkymmentä loukkaantui.

2017: Hayden Paddonin Hyundai suistui tieltä Monte Carlossa ja osui kuolettavasti mieheen.

Kilpailunjohtaja Tarkiainen huomauttaa, että katsojien pitäisi pysyä määrätyillä katsojapaikoilla ja noudattaa muutenkin järjestyksenvalvojien ohjeita.

– Omaa järkeä pitää myös käyttää. Ei voi olla ojanpenkalla ottamassa valokuvaa. Autot eivät pysy kaiken aikaa tiellä, vaan ne oikovat ojista aika paljon. Tyhmyyksiä ei kannata tehdä. Meille ei ole mikään ongelma jättää joku erikoiskoe kokonaan ajamatta, jos siellä ei osata käyttäytyä, Tarkiainen jyrähtää.

Yleisömääristä ei ole virallista tietoa, mutta voidaan sanoa, että yleisöä on ollut Jyväskylässä pääsääntöisesti normaalia vähemmän.

Ralli ei osu tällä kertaa kesälomien aikaan, mutta lauantaina ja sunnuntaina väkeä on varmaankin enemmän kuin perjantaina.

Mihinkään ennätyslukuihin tuskin kuitenkaan päästään. Kilpailunjohtaja Tarkiainen sanoo, että jo rallin budjetoinnissa ja suunnittelussa lähdettiin siitä, että poikkeuksellinen vuodenaika vähentää yleisömäärää verrattuna kesäralliin.