Pettynyt Kalle Rovanperä kommentoi ulosajoaan lääkärintarkastuksen jälkeen – ”Siitä vauhdista kun pysähtyy kuin seinään...”

Lääkärintarkastuksessa ollut Kalle Rovanperä vakuutti, että hän ja kakkoskuljettaja Jonne Halttunen ovat kunnossa.

Jyväskylän MM-rallissa koettiin suomalaisten rallifanien kannalta tarpeetonta dramatiikkaa lauantaina. Suursuosikki Kalle Rovanperä rysäytti Patajoen erikoiskokeella Toyotansa ulos tieltä hiekkakasaan ja keskeytti lauantain osalta. Rovanperä, 21, oli rallissa neljäntenä.

Pettyneen oloisena rallin huoltoalueella kävellyt Rovanperä vakuutti, että hän ja hänen kakkoskuljettaja Jonne Halttunen ovat kunnossa rysäyksen jäljiltä. Rovanperän mukaan kaksikko oli käynyt lääkärin tarkastuksessa.

– Me olemme molemmat kunnossa. Tällä hetkellä kaikki on ihan ok, Rovanperä sanoi.

Toyota-kuljettaja Rovanperä kertasi ulosajoaan tyynesti.

– Ihan tosi selkeä paikka se oli. Sisämutkassa tiputin pyörää vähän sinne leikkaukseen ja sitten se haukkasi siitä enemmän kuin odotin. Ei riittänyt enää tila korjata sitä tilannetta. Lopulta oli hiekkakasa vastassa.

Rovanperä ei ollut vielä haastatteluhetkellä tarkistanut auton tiedonkeruusta, paljonko törmäyshetkellä oli vauhtia. Hän heitti asiasta kuitenkin valistuneen arvionsa.

– Auto pysähtyi äkkiä nollaan, joten sillä tavalla se oli ihan kova niitti. Voi olla, että törmäyshetkellä vauhtia oli joku 60–80 km/h. Siitä vauhdista kun pysähtyy kuin seinään, niin kyllä se aina tökkää. Niskahan siinä aina ensimmäisenä on kovilla, hän totesi.

Mikä oli ensimmäinen ajatuksesi rysäyksen jälkeen?

– Että tämä jää varmaan nyt tähän…

Rovanperä valitteli perjantaina ja lauantaina, että auto ei ollut hänelle täysin mieleinen. Rovanperä otti tästä myös omaan piikkinsä todeten, että hän teki virheen auton säätämisessä ennen kisaa ajetuissa testeissä.

Rovanperällä oli pito-ongelmia, eikä täydellistä luottoa ajokkiin löytynyt. Luottamus autoon on etenkin ”Jyskälän” kaltaisessa kovavauhtisessa rallissa erittäin tärkeää.

– Kyllä sitä joutui koko viikonlopun paikkaamaan niin sanotusti hanskalla. Mutta esimerkiksi ulosajoa edellisellä Arvajan erikoiskokeella meni ihan hyvin ja tuli ihan hyvä aika. Auto toimi ihan hyvin pikkutiellä ja oli pitoa.

– Siinä ulosajopaikassa ei sinänsä ollut mitään tekemistä (yli)yrittämisen kanssa. Siinä mutkassa ajolinja olisi joka tapauksessa ollut tuollainen, Rovanperä sanoi.

Kalle Rovanperän auto oli murheellisen näköinen ulosajon jälkeen.

Rovanperään on kohdistunut valtavaa kiinnostusta ja isoja odotuksia jo vuosia. Nyt näyttämö oli Kallen kotiralli ja kisan 70-vuotisjuhlakilpailu. Tunsiko hän painetta?

– En itse asiassa tuntenut kovin paljon painetta. En nyt tiedä, ajattelinko koko asiaa. Oli ihan siisti fiilis koko viikonlopun ajan. Totta kai auton kanssa oli niitä ongelmia, Rovanperä sanoi.

Rovanperän mukaan haastatteluhetkellä ei ollut vielä täysin varmaa, saadaan hänen autonsa korjattua sunnuntain ajopäivää varten. Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala arvioi aiemmin, että auto saataisiin kuntoon.