Jari-Matti Latvala kommentoi Kalle Rovanperän ulosajoa – ”Tässä on nyt vähän unohtunut se…”

Jari-Matti Latvala kommentoi Kalle Rovanperän ulosajoa.

Jyväskylän MM-rallissa koettiin suomalaisten rallifanien kannalta harmillista dramatiikkaa lauantaina.

Suursuosikki Kalle Rovanperä rysäytti Patajoen erikoiskokeella Toyotansa ulos tieltä hiekkakasaan ja keskeytti lauantain osalta. Rovanperä, 21, oli rallissa neljäntenä.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala kertasi Rovanperän ulosajoa Ilta-Sanomille näin:

– Siinä oli oikea-vasen-mutkayhdistelmä. Kun Kalle kääntyi vasempaan, niin tuliko sitten ehkä kääntö niin, että jäi vähän reunaan. Pyörä otti reunaan kiinni, veto oli päällä, Kalle yritti korjata, muttei saanut enää hanskaan. Tila loppui kesken ja siitä sitten hiekkakasaan, Latvala sanoi.

Tallipomo Latvala vahvisti, ettei Rovanperä pysty enää ajamaan rallia lauantaina. Latvala on kuitenkin varma, että Rovanperä voi jatkaa rallia sunnuntaina ralli 2 -säännön turvin. Rallin voittotaisto on joka tapauksessa ollutta ja mennyttä suursuosikki Rovanperän osalta.

– Tässä on vähän unohtunut se, että Kalle on vasta 21-vuotias ja tämä oli vasta hänen ensimmäinen Jyväskylän MM-ralli WRC-autolla. Odotusarvot ovat siinä mielessä olleet ehkä liian kovat – kokemusta kun ei voi ostaa. Täällä Kalle kärsii vielä siitä kokemattomuudesta, tallipomo Latvala tuumi.

– Totta kai tämä on pettymys ja me haluamme, että suomalainen on palkintopallilla. Mutta tämä on osa Kallen oppimisprosessia, Latvala jatkoi.

Rovanperä valitteli perjantaina ja lauantaina, että auto ei ollut hänelle täysin mieleinen. Rovanperä otti tästä myös omaan piikkinsä todeten, että hän teki virheen auton säätämisessä ennen kisaa ajetuissa testeissä.

Rovanperällä oli pito-ongelmia, eikä täydellistä luottoa ajokkiin löytynyt. Luottamus autoon on etenkin ”Jyskälän” kaltaisessa kovavauhtisessa rallissa erittäin tärkeää.

– Kallen mukaan auto oli hyvä pikkutiellä, muttei isolla tiellä. Tuossa tilanteessa ei ihan pääse parhaaseen ajorytmiin, entinen huippukuljettaja Latvala sanoi Rovanperästä.