Yleisön hullunrohkea käytös järkyttää MM-rallissa – kilpailunjohtaja jyrähtää: ”Siellä on nyt sitä sakkia...”

Osa yleisöstä vaarantaa turvallisuuden Suomen MM-rallissa.

Osa yleisöstä on käyttäytynyt vaarallisesti Suomen MM-rallissa. Jotkut katsojista ovat olleet turhan lähellä ohikiitäviä ralliautoja, ja ihmisiä on ylipäätään ollut väärissä katselupaikoissa.

Tällaisesta käyttäytymisestä on havaintoja erikoiskokeilta ja tätä todistavat myös televisio- ja uutiskuvat.

Ongelmat vahvistaa Ilta-Sanomille myös kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen.

– Yleisön käyttäytyminen teettää meillä tosi paljon töitä. Meillä on kuitenkin erittäin hyvät valmiudet vääränlaisen käyttäytymisen ehkäisemiseen ja kontrollointiin. Näemme johtokeskuksesta livekuvaa kärkiautoista ja pystymme reagoimaan, Tarkiainen kertoo.

Tarkiaisen mukaan ongelmia aiheuttavat pääasiallisesti liian innokkaat ulkomaalaiset katselijaryhmät.

– Siellähän on nyt sitä sakkia liikkeellä, erityisesti ulkomaalaista porukkaa...he tekevät niin, että he pysyvät piilossa siihen asti kun kaikki etuautot ovat erikoiskokeella menneet. Sitten kun kilpa-autot tulevat, he siirtyvät lähemmäs tietä.

– Siellä otetaan rohkeista paikoista valokuvia. Näihin pystytään aika hyvin puuttumaan, mutta ainahan sieltä tulee yllätyksiä, koska emme näe joka paikkaan yhtä aikaa. Järjestyksenvalvontaa erikoiskokeilla on kuitenkin hyvin pystytty ohjeistamaan näihin ja olemme saaneet tehtyä hyviä korjausliikkeitä tähän, Tarkiainen sanoo.

Kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen, minkälaiset terveiset lähettäisit yleisölle turvallisuusasioista?

– On käyttäydyttävä niin kuin käsketään. Pysytään niillä katsojapaikoilla, jotka on ohjeistettu ja noudatetaan järjestyksenvalvojien ohjeita sijoittumisesta.

– Omaa järkeä pitää myös käyttää. Ei voi olla ojanpenkalla ottamassa valokuvaa. Autot eivät pysy kaiken aikaa tiellä, vaan ne oikovat ojista aika paljon. Tyhmyyksiä ei kannata tehdä. Meille ei ole mikään ongelma jättää joku erikoiskoe kokonaan ajamatta, jos siellä ei osata käyttäytyä, Tarkiainen jyrähtää.

Kalle Rovanperän menoa kuvattuna perjantaina.

Yleisömääristä ei ole virallista tietoa, mutta voidaan sanoa, että yleisöä on ollut Jyväskylässä pääsääntöisesti normaalia vähemmän.

Ralli ei osu tällä kertaa kesälomien aikaan, mutta viikonloppuna – lauantaina ja sunnuntaina – väkeä on lupa odottaa enemmän. Mihinkään ennätyslukuihin tuskin kuitenkaan päästään. Kilpailunjohtaja Tarkiainen sanoo, että jo rallin budjetoinnissa ja suunnittelussa lähdettiin siitä, että poikkeuksellinen vuodenaika vähentää yleisömäärää verrattuna kesäralliin.

Lauantaina rallikansaa oli kuitenkin liikkeellä heti aamutuimaan. Kilpailunjohtaja Tarkiaisen mukaan viestejä parkkipaikkojen täyttymisestä alkoi tulla jo tunti ennen aamun ensimmäisen pikataipaleen alkua.

Tarkiainen sanoo uskovansa, että paikalle tulleet katsojat varmasti viihtyvät.