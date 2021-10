Kalle Rovanperä ampaisee jahtiin lauantaina – Suomen MM-rallin avauspäivä päättyi kutkuttavissa asetelmissa

Suomen MM-ralli jatkuu kutkuttavista asetelmista lauantaina.

Toyota on ollut selvästi kuluvan kauden ykköstalli ja se kilpailee Keski-Suomen soraränneissä kotikentällään. Silti ”Jyskälän” alkutahdit eivät sujuneet tallipomo Jari-Matti Latvalan joukoilta aivan odotetusti.

Kisan suursuosikki, Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä ampaisee lauantain ajopäivään viidenneltä sijalta. Hän on hävinnyt kisaa johtavalle irlantilaiselle Hyundai-kuljettaja Craig Breenille 7,9 sekuntia.

Ajopäivän viimeinen erikoiskoe ajettiin pimeällä Oittilassa. Jälkipään lähtijöille oli hankalampi tilanne kuin ensimmäisten joukossa ajaneille, sillä ilta pimeni ja näkyvyys tietysti huononi.

– Meillekin oli jo aikaa pimeää. Oli vaikea erikoiskoe. En viitsinyt riskeerata liikaa, joten aika ei ollut niin hyvä, Rovanperä tuumi järjestäjien haastattelussa.

Rovanperä raportoi päivän aikana myös pito-ongelmista. Nämä pulmat juontuvat rallin tavallista myöhäisemmästä ajankohdasta ja siis siitä, että keli on tavallista koleampi. Niin sanotulla torpparin asfaltilla sora ja muut maa-ainekset ovat pakkaantuneet kovaksi ja liukkaita paikkoja löytyy. Tähän ei Rovanperä heti löytänyt lääkettä.

Hän arvioi tehneensä virheen auton säätämisessä ennen kilpailua ajetuissa testeissä. Erikoiskokeiden välisellä tauolla autoa saatiin Rovanperän mukaan hieman paremmaksi.

Vuokratulla Toyotalla porhaltava Esapekka Lappi on kisassa Rovanperän edellä neljäntenä. Hänen etunsa Rovanperään on 1,2 sekuntia.

– Ihan hyvä päivä oli, Lappi tuumasi.

Hyundailla on kaksoisjohto, sillä kisassa toisena on virolaistähti Ott Tänak. Hänen eronsa Breeniin on 2,8 sekuntia. Kolmantena on Rovanperän tallitoveri Elfyn Evans.

Lauantaina ajetaan yhteensä yhdeksän erikoiskoetta. Lauantain urakka alkaa kello 8.16 Kakaristo-Hassin erikoiskokeelta. Pitkän ajopäivän viimeinen pikataival alkaa Harjulla iltakahdeksalta.

Kisan päätöspäivänä sunnuntaina kaasutellaan neljä pikataipaletta.

Perinteikäs Ruuhimäen erikoiskoe sunnuntaina on kisan viimeinen pikataival ja Power Stage. Siltä viisi erikoiskokeen nopeinta kuljettajaa nappaavat bonuspisteitä.