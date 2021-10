Jari-Matti Latvala kerää vuolaita kehuja uudessa pestissään – Kalle Rovanperä kertoo, mihin huippumenestys perustuu

Jari-Matti Latvala on onnistunut mainiosti Toyotan rallitallin pomona.

Voiton tuulettaminen on tullut Toyotan tallipomolle Jari-Matti Latvalalle tutuksi tällä kaudella.

– Jari-Matti tallipäällikkönä ei ole ollenkaan hullu ajatus. Hän on äärettömän mukava ja yksi kilteimmistä ihmisistä, jonka tunnen. Uskon, että hän pystyy nostamaan tiimin fiilistä. Lisäksi hän on erittäin hyvä pr-kasvo Toyotalle.

Näin lausui Esapekka Lappi Ilta-Sanomille, kun hänen entisen tallitoverinsa Jari-Matti Latvalan, 36, nousu autojätti Toyotan MM-rallitallin pomoksi varmistui.

Nyt Latvalan ensimmäinen MM-vuosi tallipomon tehtävissä on kääntynyt loppusuoralle. Voidaan todeta, ettei kuluva kausi ole ainakaan tulosten valossa mennyt häneltä lainkaan pöllömmin – päinvastoin.

Nuorehkon pomonsa luotsaamana Toyota on napsinut yhteensä seitsemän MM-osakilpailuvoittoa. Lisäksi tallilla on kaksoisjohto kuljettajien MM-pisteissä, ja se johtaa selkeästi valmistajien MM-sarjaa. Päävastustajansa, eteläkorealaismerkki Hyundain, Latvalan joukot ovat nujertaneet selvästi.

Autourheilu huipputasolla on raakaa tuloksentekoa. Autonvalmistajat ovat mukana urheilussa vain ja ainoastaan saadakseen positiivista näkyvyyttä ja myydäkseen enemmän ajokkejaan. Ja paras tapa markkinointiin ja mainostamiseen on menestyminen – mieluiten tietenkin voittaminen.

Japanilaisen Toyotan kaltaisella jätillä ei ole varaa antaa autoistaan sellaista mielikuvaa, että ne särkyisivät alituiseen, tai että ne eivät olisi suorituskykyisiä muihin merkkeihin verrattuna.

Jos Toyotan ralliprojekti ei toimisi, tallin ovet lyötäisiin nopeasti kiinni. Menestystä etsittäisiin jostain muualta. Toyotan nykyinen ralliprojekti on kuitenkin menestyksessään jotain aivan muuta kuin esimerkiksi merkin surullisenkuuluisaksi muuttunut ahdinko takavuosina F1-sarjassa.

Toyotalla on tallissaan liuta huippukuskeja, kuten ranskalainen 37-vuotias suurmestari Sébastien Ogier ja 21-vuotias supertähti Kalle Rovanperä. Toyotan satsaukset pitkälti suomalaisilla voimilla pyörivään projektiin ovat kovia ja odotukset tietysti sen mukaisia.

Menestysmarssi ei tietenkään ole pelkästään Latvalan ansiota. Joka tapauksessa hän voi olla ylpeä työstään, vaikka hän ei henkseleitään paukuttelekaan.

– Koen, että minun roolini on etenkin luoda hyvää fiilistä kuljettajille ja talliin ylipäätään, Latvala sanoo.

– Nyt ollaan kotikilpailussamme Suomessa, ja toki paineitakin on. Kolikon toinen puoli on se, että saamme kotiyleisöstä energiaa ja motivaatiota. Minusta paine on enemmänkin positiivista kuin negatiivista, Latvala järkeilee.

Jari-Matti Latvala on kunnostautunut hengenluojana Toyotalla.

Toyotan kuljettajat ovat kehuneet tallin raikasta ilmapiiriä. Sen uskotaan olevan yksi avainasioista Toyotan menestyksessä.

– Meillä on tallissa hyvä meininki. Jari-Matti ei ainakaan lyö paineita niskaan. Hän antaa hyvän fiiliksen ja osaa nähdä asioita kuljettajan kannalta, vahvistaa Kalle Rovanperä.

– Minulla oli kauden aikana hankalampi jakso. Tuolloin Jari-Matti sanoi useasti, että tulosta tulee varmasti, kun olemme vain kärsivällisiä. Luotimme siihen ja lopulta olimme varmoja, että tulosta kyllä tulee, kunhan vain saamme ajettua ehjiä kisoja, MM-sarjan viime kisoissa mainiosti onnistunut Rovanperä kehuu.

Suomalaisen rallin kummisetänä tunnettu Timo Jouhki on nähnyt käytännössä liki kaiken tässä lajissa. Jouhki on nyt Rovanperän manageri, ja hänet tiedetään myös Latvalan pitkäaikaisena managerina tämän ammattikuskin uralta.

Jouhki sanoo, että homma toimii tallipomo-Latvalan kanssa mainiosti.

– Keskustelumme ovat erittäin hyviä, koska tunnemme toisemme niin hyvin. Jari-Matti on faktapohjainen ihminen ja osaa rallin hemmetin hyvin, niin ei siinä ole mitään ongelmaa ja kaikki sujuu mutkitta, Jouhki kehuu.

Latvalan pomon työtä helpottaa Toyotan talliin luotu johdon rakenne. Latvala ei ole niin sanotusti vanhan liiton tallipäällikkö, joka yrittää pitää kaikkia palloja ilmassa samaan aikaan.

Toyotan mallissa johdon töitä on jaettu Latvalan pestiä helpottaen. Mukana johtoryhmässä ovat urheilujohtaja, ex-huippukartturi Kaj Lindström, tekninen johtaja Tom Fowler ja paljolti hallinnon asioista vastuuta ottava Yuichiro Haruna.

Kalle Rovanperä on Latvalan johtaman Toyotan nuori tähtikuski.

Pelkkää voittosamppanjoiden poksauttelua johtoryhmän ja muun Toyotan väen kausi ei ole kuitenkaan ollut.

– Välillä on menty niin sanotusti limitillä, koska olemme kehittäneet uutta autoa samalla, kun kausi on meneillään nykyautojen kanssa, Latvala kertoo.

Ensi vuoden sääntömuutokset tuovat MM-sarjaan mukanaan hybridiautot. Muutosta voi hyvällä syyllä sanoa melko suureksi. Toyota yrittää tietysti rynnistää kärkeen myös uudella aikakaudella.

Hieman yllättäen entinen MM-sarjan huippukuljettaja ja muutenkin äärimmäisen intohimoisena automiehenä tunnettu Latvala toteaa, ettei ole ajanut Toyotan ensi kauden rallitykkiä.

– Olen ollut autossa testikuljettajamme Juho Hännisen kyydissä, mutta en ole ajanut sitä. Minulla on toki hyvä käsitys autosta.

MM-rallien ajohommissa Latvalaa ei enää myöskään tällä haavaa nähdä.

– Päätin niin, kun otin vastaan tallipäällikön paikan.

Latvalan jatko tallipomona on saavutetun menestyksen valossa päivänselvä asia. Tiettävästi se ei ole kuitenkaan sataprosenttisen varmaa, vaan hänen jatkostaan keskustellaan samaan tapaan kuin kuljettajasopimuksistakin on tapana.

Latvala on itse antanut ymmärtää, että tallin sopimusasioihin saataisiin lopullisia vahvistuksia lokakuun aikana.