Kommentti: Iso sääntömuutos suosii Kalle Rovanperää – managerin ennustus on käymässä toteen

Suomalaisten rallifanien kärsimys alkaa olla takana, kirjoittaa toimittaja Tuomas Arkimies.

Kalle Rovanperän ralliura on edennyt hämmästyttävän hyvin ennakoidussa aikataulussaan. Edes korona ja sen takia tyngäksi jäänyt viime MM-kausi ei päässyt isommin hyydyttämään Suomen rallitoivon menoa.

Oikeastaan on väärin puhua rallitoivosta, sillä Jyväskylän MM-osakilpailun avauspäivänä perjantaina 21 vuotta täyttävä Rovanperä on jo kaksinkertainen MM-osakilpailuvoittaja ja kiivennyt yhteensä viisi kertaa MM-rallin palkintokorokkeelle.

Toisaalta rallitoivo-sanan käytön rallitähden sijasta voi nähdä yhä oikeutettuna, koska sinivalkoisten lajiperinteet ovat niin menestyksekkäät. Suomalaisilla on maailmanmestareita vaikka muille jakaa, vaikka ranskalaiset – ja vähän myös norjalaiset sekä virolaiset – ovat jo pitkään niin sanotusti silmille hyppineetkin.

Laajalti tunnustettu ja lajissa käytännössä liki kaiken nähnyt manageri Timo Jouhki ennusti Urheilulehden haastattelussa kesällä 2018, että kolmen vuoden sisällä Rovanperä ajaa WRC-luokan tehdastallissa ja voittaa MM-osakilpailuja. Jouhki sanoi tuolloin myös, että viiden vuoden sisään Rovanperä on maailmanmestari. Lisäksi Jouhki on todennut, että Rovanperä on rallihistorian suurin lahjakkuus. Se on paljon sanottu.

Pitäähän managerin toki omaa suojattiaan jossain määrin kehuakin, mutta Jouhkin puheita ei voi väheksyä. Varsinkin, kun hänen arvionsa Rovanperän menestyksestä ovat tähän mennessä menneet käytännössä nappiin.

Timo Jouhki on pitkän linjan rallivaikuttaja.

Maailmanmestaruutta suomalainen rallikansa on saanut odottaa tovin jos toisenkin. Edellinen suomalainen kuljettajien maailmanmestari on Marcus Grönholm vuodelta 2002, joten liki parikymmentä vuotta on nielty muiden lennättämää soraa.

Vuoden 1985 maailmanmestari Timo Salonen totesi muutama vuosi sitten Urheilulehdelle suomalaisajajien suorituksista, ettei toistakymmentä vuotta voi pelkkää huonoa tuuria olla. Samaan syssyyn sanavalmis Salonen kuitenkin kehui, että Rovanperässä on selvästi rattimiehen vikaa.

Jouhki huomauttaa Rovanperän tarvitsevan yhä kokemusta tietynlaisista ralleista ja tietynlaisista olosuhteista MM-sarjan pääluokan autolla. Tätä samaa sanoo Rovanperä edelleen itsekin, vaikka hän hiljattain totesikin tuntuman ja luoton WRC-autoon selvästi parantuneen. Ja tuo ”tatsi” Toyotaan paranee kisa kisalta entisestään.

Onko maailmanmestaruuden povaaminen Rovanperälle jo ensi kaudeksi haihattelua? On ja ei, jos Jouhkia on uskominen.

Maailmanmestaruuden voittaminen on Jouhkin mukaan Rovanperälle jo ensi vuonnakin mahdollista, mutta suomalaisen rallin kummisetä on sanonut pitävänsä Rovanperän MM-titteliä todennäköisempänä vuonna 2023. Tässä tullaan nimenomaan kokemusasiaan ja siihen, että viime kausi jäi tyngäksi. Rovanperä on kuitenkin näyttänyt, että hän pystyy jo tähän mennessä kartuttamallaan kokemuksella huippusuorituksiin – osoituksena tästä oli upea voitto Kreikan MM-rallissa.

Kalle Rovanperä (oik.) ja kakkoskuljettaja Jonne Halttunen juhlivat voittoa Kreikassa.

Rovanperän eduksi tulevaisuudessa ja jo ensi kaudella voi myös nähdä sen, että MM-sarjaan tulee ensi vuodeksi isohko sääntömuutos. Tallit kilpailevat uusilla hybridi­ajokeilla, ja tämä voi olla hyödyksi Rovanperälle. Hänen on aiemmin nähty sopeutuvan todella nopeasti erilaisiin autoihin ja tilanteisiin. Uudet autot voivat siis tavallaan tasoittaa tilannetta hänen edukseen kärkikuljettajien kahinoissa.

Entäs lähitulevaisuus sitten? Rallikansa janoaa Toyota-kuljettaja Rovanperältä voittoa viikonloppuna Keski-Suomen soraränneissä. Kaksi edellistä voittoa Jyväskylässä on mennyt Ott Tänakille Viroon.

Viilipyttynä tunnetun Rovanperän kantti on kovien odotusten keskellä isossa testissä. Ovatko rallikansan suuret odotukset ylipäätään realismia, ja voiko hän voittaa maineikkaan rallin 70-vuotiskilpailun?

Ihan saletisti voi, jos se vain Rovanperästä itsestään on kiinni. Mutta moottoriurheiluun kuuluu tunnetusti muutakin kuin pelkkää ajamista.

Varmaa lienee kuitenkin se, että suomalaisten rallifanien kärsimys alkaa olla takana. Korpivaellus on kääntynyt loppusuoralle.