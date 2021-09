Suomen MM-rallille jatkosopimus – kisan tulevaisuus silti uhattuna

Jyväskylän MM-rallin jatkosta on sovittu. Silti tulevaisuus ei näytä täysin kirkkaalta.

Suomen osakilpailua on pidetty yhtenä MM-sarjan klassikkoralleista. Kuvassa Esapekka Lappi tuo Toyotaansa vuonna 2017.

MM-rallia ajetaan Jyväskylän seudulla myös vuosina 2022 ja 2023. AKK Sports ja rallin MM-sarjan promoottori ovat sopineet asiasta ja seremoniallinen allekirjoitustilaisuus järjestetään torstai-iltana. Tämän vahvistaa Ilta-Sanomille AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Riku Bitter.

Tänä vuonna Suomen MM-rallia ajetaan 70-vuotisjuhlakilpailuna. Synttärikilpailu piti olla jo viime vuonna, mutta koronatilanne siirsi sen tähän syksyyn. Ja nyt on siis varmistunut, että ”Jyskälä” kaasutellaan MM-osakilpailuna myös kahtena seuraavana vuotena.

Bitterin mukaan Suomen MM-ralli palaa 2022 viime vuosilta tutumpaan ajankohtaan, eli heinä-elokuun vaihteeseen.

Maineikkaan rallin tulevaisuus MM-sarjassa vuoden 2023 jälkeen ei kuitenkaan näytä täysin kirkkaalta. Kilpailu MM-sarjan järjestäjämaiden kesken on kovenemassa. Suomeksi sanottuna MM-ralleille vaikuttaisi olevan enemmän halukkaita järjestäjiä kuin kalenterissa on paikkoja.

Lisäksi ”Jyskälän” tilanteeseen tulevaisuuden rallimarkkinoilla vaikuttaa se, että MM-sarjan promoottori on hankkinut oikeudet myös lajin EM-sarjaan. Taustalla on myös MM-sarjan promoottorin ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n kiinnostus Rovaniemen lumirallia kohtaan.

Rovaniemen seudulla ajettiin onnistunut MM-ralli viime talvena. Lappi lumosi, ja muun muassa FIA:n puheenjohtaja Jean Todt ylisti kilpailua vuolaasti. Kehuja on tullut sekä Jyväskylän että Rovaniemen kilpailuista, mutta on vaikea nähdä, että samassa maassa – tässä tapauksessa Suomessa – ajettaisiin kaksi MM-rallia saman kauden aikana.

Jyväskylällä on siis MM-arvo seuraavana kahtena vuotena, mutta sen jälkeen saattaa olla mahdollista, että tuo arvo tipahtaa pois. MM-rallia voidaan silti yhä ajaa Jyväskylässä ja EM-rallia Rovaniemellä, mutta on myös mahdollista, että asetelma voi kääntyä jonain vuotena myös toisinpäin eli MM-arvo on Rovaniemellä ja EM-arvo Jyväskylässä.

Bitterin mukaan AKK:n vähimmäistavoitteena on varmistaa, että Suomessa ajetaan ylipäätään joka vuosi MM-tason rallia.

AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Riku Bitter, teillä on nyt kahden vuoden jatkosopimus Jyväskylän MM-rallille. Mutta mikä Jyväskylän asema on MM-sarjassa tulevaisuudessa?

– Näen sen vahvana. Se on niin sanotusti yksi MM-sarjan DNA-kilpailuista. Tätä ei kukaan kiistä. Mutta taustalla vaikuttavat myös taloudelliset asiat. Ne eivät ole meidän tilanteessamme ihan helppoja. Hyvän kilpailun järjestäminen riittävillä resursseilla ei ole ihan halpaa.

On kerrottu, että Jyväskylän kaupunki tukee seutunsa MM-rallia vuosittain noin 400 000-500 000 eurolla. Bitter toivoo, että myös valtiolta saataisiin suoraa tukea kisan järjestämiseen.

– Jos jätetään korona-asiat tästä tyystin pois, niin meillä on ollut tukea valtiolta tiettyihin aiheisiin liittyneinä kehittämisrahoina. Ne ovat olleet kuitenkin marginaalisia verrattuna joihinkin muihin maihin, joissa on ollut suoraa ja tuntuvaa tukea itse MM-tapahtuman järjestämiseen.

Bitterin mukaan Suomen MM-rallin taloudellinen vaikutus Keski-Suomeen on vuosittain noin 15 miljoonaa euroa ja koko maata koskeva luku on hänen mukaansa vähän yli 20 miljoonaa euroa.