Kalle Rovanperä ja rallikansa himoitsevat kotikisan voittoa – eräs asia mietityttää suursuosikkia: ”Se voi olla iso haaste”

Suomen MM-rallin suursuosikki Kalle Rovanperä kertoi avoimesti tunnelmistaan ennen kauan odotettua kotikilpailua.

Kalle Rovanperä porhaltaa Suomen MM-rallin reitille perjantaina suurena voittajasuosikkina. Sinivalkoinen rallikansa odottaa Toyota-kuljettaja Rovanperältä paljon, mutta tämä ei suostu turhilla paineilla harteitaan kuormittamaan.

– Voin vilpittömästi todeta, etten tunne mitään isoa painetta. Katsotaan sitten mikä tilanne on kilpailun alkaessa, Rovanperä, 20, sanoi keskiviikkona.

Viilipyttynä tunnettu Rovanperä kuitenkin myöntää, ettei ole täysin immuuni ulkoisille paineille.

– Tätäkin kilpailua on henkisesti paras lähestyä niin kuin mitä muuta tahansa rallia. Mutta eihän se niin helppoa ole – eihän sitä tietenkään voi täysin unohtaa, että tämä on kotiralli, Rovanperä pohdiskeli.

Tällä kertaa kyseessä on kaiken kukkuraksi maineikkaan rallin 70-vuotisjuhlakilpailu. Onko asia niin, että vain voitto kelpaa? Ainakin näin monet asian Rovanperän kohdalla kokevat.

– Se, että mikä kelpaa ja että onko tyytyväinen riippuu lopulta siitä, että minkälaisten vaiheiden jälkeen jokin tietty tulos tulee, Rovanperä tuumi.

– Tietysti haluan voittaa täällä, ja totta kai kotikisan voitto merkitsisi paljon, hän jatkoi.

Ainakin viime rallien perusteella Rovanperä ja hänen Toyotansa ovat oivassa vireessä. Tästä viimeisimpänä todisteena oli upea voitto Kreikan MM-osakilpailussa.

– En tiedä, ketä kannattaa nyt veikata voittajaksi. Minulla on joka tapauksessa hyvä tuntuma autoon muutaman hyvän rallin jälkeen.

Rovanperä antoi ymmärtää, että ”Jyskälää” varten ajetut testit sujuivat hyvin.

– Testeissä oli lähinnä sellaista viimeistelyä. Jotain ihan positiivisia uusiakin juttuja löytyi, mutta en nyt sanoisi, että siellä mitään ihan maata mullistavaa oli, hän kertoi.

Kalle Rovanperä on piiskannut Toyotansa mahtivauhtiin MM-sarjassa.

Rovanperä on ajanut kilpaa Jyväskylän MM-rallissa kaksi kertaa aiemmin, mutta tuolloin ajokkina oli suorituskyvyltään maltillisempi alemman kilpakategorian R5-auto.

Rovanperälle itselleen on erittäin tärkeää ja nautinnollistakin, että hän pääsee nyt hyökkäämään Keski-Suomen soraränneihin MM-sarjan pääluokan WRC-ajokilla.

– Tämä on varmasti yksi kauden nautinnollisimmista kisoista.

Nautinnon lisäksi tarjolla on myös haasteita – kuinkas muutenkaan. Yksi huomioitava asia on se, että osa erikoiskokeista ajetaan syyshämärässä ja osa käytännössä pimeässä.

– Se voi olla isokin haaste. Ainakin Oittilan erikoiskoe perjantaina voi olla aika vaikea – se mennään käytännössä täysin pimeässä.

Pimeällä ajettaessa on useampikin huomioitava asia. Esimerkiksi rengasrikkojen riski saattaa kasvaa. Myös ajovalojen kanssa on oltava tarkkana. Ja jokainen autoa ajanut tietää, että pimeässä monia asioita on ennakoitava eri tavalla kuin valoisalla.

– Tämän rallin testissä kokeilimme kerran pimeässä ajoa valojen kanssa. Silloin ei ollut täysin pimeää, mutta silloin oli jo melko pimeää. Saimme jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä on odotettavissa.

– Ainakin valojen pitää olla todella tarkkaan asennettu ja kohdennettu niin, että ne osoittavat juuri oikeaan suuntaan, Rovanperä totesi.

Voisivatko pimeällä ajettavat erikoiskokeet muodostua jopa rallin ratkaisevaksi tekijäksi?

– Erot ajajien kesken voivat olla pimeällä suurempia kuin normaalisti, niin minä ainakin uskon. Voihan siellä tietysti tulla isojakin ajovirheitä, Rovanperä sanoi.

Niin tai näin, Suomen MM-rallissa huippuvauhtia ajaminen on aina joka tapauksessa haastavaa.

– Nytkin on aika paljon sellaisia pikataipaleita, jotka ovat minulle uusia. Uusia nuotteja on siis paljon, ja se lisää haastetta entisestään.

– Vaikea viikonloppu on edessä joka tapauksessa. En ole mitenkään superluottavainen minkään asian suhteen. Haluan vain ajaa hyvän rallin – niin kuin aina.

Oli tulos kisassa sitten mikä tahansa, olisi Rovanperällä viikonloppuna aihetta juhlaan. Hän täyttää rallin avauspäivänä perjantaina 21 vuotta.

– En ajattele asiaa kovin paljon. Lopetin itse vuosien laskemisen, kun täytin 18, nuori rattimies veistelee.