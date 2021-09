Suomen rallitähdet kertovat hirmuhyppyjen rajuista seurauksista – tältä valtavat G-voimat tuntuvat kropassa

Kovavauhtiset hypyt koettelevat rallikuskien ja kartturien kroppaa todella rajusti. Esapekka Lapin autossa on mitattu hurjimmillaan 10 G:n voimia – koska mitta-asteikko loppui siihen. Jonne Halttuselle yksi hyppy aiheutti kaksi välilevynpullistumaa.

Jyväskylän MM-ralli tunnetaan hurjista vauhdeistaan ja huimista, yleisön rakastamista hyppyreistä.

Vauhdikkain on Ouninpohjan kuuluisa ”keltaisen talon hyppyri”, jonka ennätykset ovat tiettävästi italialaisella Gianluigi Gallilla. ”Hullu-Galli” tuli hyppyriin 171 kilometrin tuntivauhdilla ja oli ilmassa peräti 55 metrin matkan.

Keltaisen talon hyppyriä ei ole ajettu Jyväskylässä muutamaan vuoteen. Tämän vuoden MM-rallin päättävä Ruuhimäen erikoiskoe on kuitenkin perinteisesti tunnettu isoista hypyistään.

Gianluigi Galli ennätyshypyssään Ouninpohjan ”keltaisen talon hyppyrissä” kesällä 2005. Hypyssä oli vauhtia yli 170 kilometriä tunnissa ja se kantoi 55 metriä.

Jyväskylän hyppyrit ovat vauhteihin nähden melko turvallisia, sillä ne ovat luonnon muovaamia, ja hyppyjen laskeutumispaikka on tasainen. Toisin on esimerkiksi Virossa, missä hyppyreitä on rakennettu keinotekoisesti.

Jyväskylässä WRC-auton rattiin palaava Esapekka Lappi sekä Kalle Rovanperän kartanlukija Jonne Halttunen sanovat, että Viron MM-rallin hyppyrit ovat jopa vaarallisia.

– Ne eivät ole luonnon muodostamia, vaan ne voivat olla tosi teräviä, ja siksi niissä tulee paljon yllätyksiä. Siellä on tarkoituksella yritetty tehdä hypyistä vaikeita, ja niitä on tosi oudoissa paikoissa, Lappi sanoo.

Esapekka Lapin mukaan kuljettajan ja kartanlukijan päät pomppivat autossa välillä kuin flipperipallot.

Heinäkuussa Virossa Toyotan japanilaiskuljettajan Takamoto Katsutan brittikartturi Daniel Barritt loukkasi pahasti selkäänsä, eikä ole vieläkään pystynyt palaamaan ralleihin.

– Siinä kohdassa on kolme tehtyä hyppyriä putkeen. Katsuta hyppäsi ensimmäisestä keskimmäisen hyppyrin vastamäkeen. Pohjapanssari tärähti maahan. Se on sama kuin pudotettaisiin muutamasta metristä istualleen lattiaan, Halttunen kuvailee.

Halttunen koki kovimman tällinsä Meksikossa 2018.

– Suoralla tiellä oli hypyn jälkeen pieni notko, johon edellä ajanut auto oli kääntänyt kiven. Laskeuduimme hypystä suoraan kiven päälle. Se oli niin kova täräys, että jouduimme keskeyttämään. Minulle tuli sen johdosta selkään kaksi välilevynpullistumaa, Halttunen kertoo.

Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen Akropolis-rallin höykytyksessä syyskuun alussa.

Lappi muistelee saaneensa pahimman tärskynsä kilpailuissa Portugalissa 2017.

– Hyppäsimme isosta Fafen hyppyristä todella kauas, ja auto kallistui vinoon. Minun puoleni tuli tiehen ensin, ja kartturin puoli sen jälkeen. Siinä tulee kaksi tälliä saman tien, ja pää heiluu penkissä laidasta laitaan. Ne eivät ole kivoja alastuloja, Lappi kertoo.

Varsinkin epäonnistuneen alastulon hetkellä auton sisällä päät pomppivat niskasuojusten välissä kuin flipperipallot. Kuljettajien koko kroppaan kohdistuu alastuloissa, myös onnistuneissa, valtavat G-voimat.

– Jos jousitus ei riitä hypyn alastulossa ja runko osuu tiehen, ne tällit ovat aivan valtavia. Joskus näkyy tähtiä. Meillä on ollut testiautoissa G-voimasensorit, ja meille on mitattu 10 G:tä – koska mitta-asteikko loppuu kymmeneen! Eli oikeasti voimat ovat sitäkin suurempia. Ja sehän on aika paljon. Ei ihme, että selkiä joskus menee, Lappi sanoo.

Jonne Halttuselle tuli yhdestä epäonnisesta hypystä vuonna 2018 selkään kaksi välilevyn pullistumaa. Kalle Rovanperän kartanlukijan kroppa on huippu-urheilijalta vaaditussa kunnossa.

Jos isku tulee suoraan selkärankaan, sitä ei pysty vaimentamaan juuri millään. Muutoin hyvä lihaskunto auttaa vähän pehmentämään tällejä.

– Tärkein asia kuljettajalle ja kartturille on, että keskivartalo on kovassa tikissä, Lappi sanoo.

Halttunen treenaa harjoituskaudella kuntosalilla viidesti viikossa personal trainerin kanssa. Tämä kulkee Toyotan tiimin mukana myös kilpailukaudella.

– Mitä parempi lihaskunto on, sitä paremmin se ehkäisee vaurioita ja esimerkiksi niskan kipeytymistä, Halttunen kertoo.

Runsas ralliautossa istuminen on aiheuttanut hänelle myös erikoisen ”ongelman”.

– Niskani on niin paksu, että oman kokoni kauluspaidan ylimmät napit eivät mene kiinni. Niskani lihakset ovat kehittyneet niin isoiksi, kun on vuosien ajan kannatellut heiluvaa päätä ralliautossa, hän kertoo.