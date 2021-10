Tällaisilla luksusautoilla Timo Salonen ajaa Suomessa ja Espanjassa – myös vaimolla on hulppea menopeli

Maailmanmestari Timo Salosen ajot hoituvat näyttävillä autoilla Espanjassa ja Suomessa.

Rallilegenda Timo ”Löysä” Salonen on ollut koko elämänsä innokas automies. Hän aloitti autoilla ajamisen 7-vuotiaana järven jäällä ja loi sittemmin menestyksekkään ja mittavan ralliuran. Salonen on toiminut pitkään myös autokauppiaana.

Arkiajonsa vuoden 1985 maailmanmestari Salonen kertoo ajavansa Mercedes-Benzin hulppeilla automalleilla. Espanjan-kodissaan Salosella on ajossa urheilullinen Mercedes-Benz 500 SL vuosimallia 2004. Autolla on jo hieman ikää, mutta toisaalta kyseessä on maineikkaan saksalaisvalmistajan yksi klassikkomalleista. Salosen mukaan ajokki on mainiossa kunnossa.

– Tykkään tosi paljon tästä korimallista, ja tämä auto toimii tosi hienosti, Salonen kertoo menevän näköisestä SL-Mercedeksestään.

Kuvassa on vastaava auto kuin Timo Salosella Espanjassa.

Eikä autolla pitäisi jäädä jalkoihin Espanjan baanoilla. Kyseisessä ajopelissä on yli 300-hevosvoimainen V8-moottori.

Suomessa Salonen kurvailee luksusluokan Mercedes-Benzin S-sarjan 350 -mallilla. Autossa on kolmelitrainen diesel-moottori ja neliveto. Se on Salosen mukaan vuosimallia 2015.

Sinusta on siis tullut mersumies?

– Noo…se nyt on vähän mitä kohdalle osuu – hyviä autoyksilöitä meinaan. Vaimolla on Porschen Cayenne, Salonen raportoi.

Kuvassa vastaavanlainen auto, joka on Timo Salosella ajossa Suomessa.

Osan vuodesta vaimonsa kera Espanjassa asuva Salonen ei aja Espanjassa kovin paljon arkiajojen lisäksi.

– Silloin tällöin käydään vaimon kanssa katselemassa vanhoja kaupunkeja, hän kertoo.

Suomessakaan Saloselle ei kerry kilometrejä takavuosien tapaan. Hän on eläessään ehtinyt vääntää rattia joka tapauksessa valtavat määrät.

– En ole koskaan laskenut ajokilometrien määrää, mutta kyllähän niitä rallin aktiivivuosina tuli harjoitukset ja muut mukaan laskien heittämällä yli 100­000 kilometriä per vuosi.

Koronatilanteen aikana Salosen piti järjestellä liiketoimiaan uuteen uskoon, kun automyynti hyytyi. Keväällä ja kesällä 2020 Salonen myi autoja enää kotipihaltaan, koska kauppa hiljentyi eikä aiemmin käytössä ollut liiketila ollut hänelle enää tarkoituksenmukainen.

Nyt tilanne on Salosen mukaan kohentunut. Autojen ”pihakirppis” on taakse jäänyttä elämää, ja Salosella on käytössään uudehko liiketila Lempäälässä.

Piakkoin 70 vuotta täyttävä Salonen käy kauppaa käytetyillä autoilla. Pääasiassa hänellä on myynnissä Euroopasta Suomeen tuotuja ajokkeja.

– Kauppa on käynyt nyt tosi hyvin.

Salonen ajoi parikymmentä vuotta huipputasolla rallia ja voitti maailmanmestaruuden vuonna 1985 legendaarisella B-ryhmän Peugeot 205:llä.

Ennen Peugeot-vuosiaan Salonen kaasutteli pitkään japanilaisen Datsun-Nissanin palveluksessa. Häntä on yleisesti pidetty 1980-luvun alun parhaiten palkattuna rallikuljettajana maailmassa.

Timo Salosen ja kakkoskuljettaja Seppo Harjanteen ajokissa oli usein palkintopyttyjä 1980-luvun puolivälissä.

Autokauppaa Salonen on kertonut pitävänsä enää lähinnä harrastuksena. Hän on delegoinut autokaupan päivittäisiä töitä paljolti muille. Salonen on työskennellyt autokauppiaana pitkään eri jaksoissa ennen ja jälkeen ralliuransa. Hänen isänsä oli myös autokauppias.

Timo Salonen täyttää 70 vuotta perjantaina 8. lokakuuta.