Kalle Rovanperä on MM-kotikisan ykkössuosikki – tällaiset terveiset hän lähettää valtavaa kliimaksia janoavalle rallikansalle

Kalle Rovanperä on imenyt MM-kotirallin tunnelmaa pikkupojasta asti. Nyt hän on kisan suuri voittajasuosikki.

Soraa aamiaiseksi ja bensaa kyytipojaksi. Ei nyt sentään, mutta Kalle Rovanperä on joka tapauksessa imenyt rallikulttuuria ja etenkin MM-kotirallin tunnelmaa itseensä jo aivan taaperosta asti.

Toisen polven huippukuljettaja ohjasi Peugeot’n WRC-autoa Harri-isänsä sylistä jo kaksivuotiaana Suomen MM-rallin testeissä Päijälässä. Tuolloin Kalle löi vahingossa hypyssä päänsä pösön rattiin, mutta tokaisi isälleen, että anna mennä vaan!

Ja siitä lähtien on tosiaan annettu mennä. Nyt nuorempi Rovanperä on jättimäisen japanilaisvalmistaja Toyotan ammattilaiskuljettaja ja ampaisee kotiralliinsa suurena ennakkosuosikkina lokakuun alussa.

Itseluottamusta tuo ylivoimainen voitto MM-sarjan edellisessä kilpailussa Kreikassa, ja lisää positiivista väreilyä Kallelle luo kisan aikana oleva 21-vuotissyntymäpäivä.

– Hienolta tuntuu. Kisassa on aivan varmasti siisti fiilis. Minulle henkilökohtaisesti tärkeää on se, että pääsen nyt ensimmäisen kerran kilpailemaan WRC-autolla Jyväskylään. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja pystyy nauttimaan tunnelmasta ja kilpailusta, Kalle sanoo Ilta-Sanomille.

Harri-isä ja Kalle Suomen MM-rallin tunnelmissa vuonna 2003.

Tämänkertainen kisa Keski-Suomen soraränneissä on Suomen MM-rallin 70-vuotisjuhlakilpailu. Maineikas kilpailu pursuaa perinteitä ja nostalgiaa. Jyväskylässä syntyneelle Rovanperälle kotikilpailulla on erityinen merkitys.

Jo tarina Päijälän testeistä kesältä 2003 on itsessään huikea, ja Rovanperä on kiertänyt katsomassa kilpailua aivan pienestä pitäen. Silloin pellavapäisen pojan mielessä oli usein, että pääsisipä tuonne joskus ajamaan!

– Kyllähän ne reissut ovat mieleen jääneet. Muistan esimerkiksi, kun olen ollut ison porukan mukana alle kouluikäisenä Kakaristossa katselemassa. Niillä reissuilla oli mukana sukulaisiamme ja muuta lähipiiriä sellaiset 5–7 autolastillista, Kalle kertoo.

MM-sarjassa vuosikaudet ammattilaisena ajaneen Harri-isän kontaktien ja tuttavuuksien ansiosta Kallella oli jo pikkupoikana mahdollisuus kurkistaa paikkoihin, joihin ei ihan kaikilla ollut pääsyä.

Esimerkiksi vuoden 2010 ”Jyskälän” testierikoiskokeella Kalle tepasteli isänsä vanavedessä kuin vanha tekijä. Paikalla olivat tuolloin muiden muassa ralliuraansa luonut Kimi Räikkönen, 50-vuotisjuhlakilpailuaan ajanut Juha Kankkunen sekä kaikki silloiset MM-sarjan kärkimiehet.

Lippis väärinpäin päässään shakedownin lähtöalueella pyörinyt Kalle vaihtoi kuulumisia muun muassa Jari-Matti Latvalan ja tämän kakkoskuljettajan Miikka Anttilan kanssa, jotka istuivat Ford Focuksessaan lähtöä odotellen. Tuolloin jo aktiiviuransa lopettanut Harri-isä avasi tähtikuljettajien ajokin oven ja 9-vuotias Kalle katseli näiden touhuja ja jutteli samalla muutaman sanan.

– Muistan kyllä tuon tapauksen. Rento fiilis siinä oli. Siinä vaiheessa olin jo seurannut monta vuotta rallia ja katsellut niitä vehkeitä. Olihan se siistiä, mutta tietyllä tavalla jo normihommaa minulle.

Latvala voitti kisan 2010. Nyt hän on Rovanperän edustaman Toyotan MM-rallitallin päällikkö. Odotukset Toyotalla ovat korkeat, sillä Rovanperä kaasutteli liki mykistävällä tavalla Kreikan MM-rallin voittoon ja porhalsi ykköseksi heinäkuussa myös Viron MM-osakilpailussa.

Nelinkertainen kuljettajien maailmanmestari ja Toyotan entinen tallipomo Tommi Mäkinen arvioi taannoin Ilta-Sanomille, että Kallen kokemus WRC-autolla ajamisesta alkaa nyt olla sillä tasolla, että rallikansa voi painavin perustein odottaa huippulahjakkaaksi tiedetyn Rovanperän voittotilin kasvamista. Mäkisen mukaan timantin hioutumisen voi huomata siinä, että pikkuvirheet ovat ajamisesta karisseet matkan varrella pois.

Kalle itse vahvistaa, että luotto WRC-autolla ajamiseen on kohentunut. Kehitystä ja kokemuksen karttumista jarrutti osaltaan se, että viime kausi jäi tyngäksi koronatilanteen takia.

– Nyt tuntuma autoon alkaa olla hyvä – totta kai. Ja tilanne paranee kisa kisalta. Jo kesälläkin ajo luonnistui, vaikka tulosta ei syystä tai toisesta aina tullutkaan. Kyllä se oli ihan tiedossa, että sitten kun saa ehjiä kisoja, niin tuloksetkin ovat ihan hyviä. Nyt näyttäisi tosiaan siltä, että ajo pitäisi sujua ihan hyvin, Kalle tuumaa.

Kalle Rovanperä on piiskannut Toyotansa mahtivauhtiin viime aikoina.

Edellinen MM-osakilpailu Kreikassa oli Rovanperän näytöstä.

– Luulen, että se oli ihan perussuoritus ja ihan omaa ajoa. Se vaikutti positiivisesti, että nuotituksen aikana oli vaikeat olosuhteet, jotka muuttuivat kisassa erilaisiksi. Sitten kun kisassa oli kaikille kuljettajille uusia erikoiskokeita, niin me pystyimme nuotituksessa ja valmistautumisessa tekemään vähän eroa muihin, Kalle kertoo.

– Sitten kun oli luotto omaan tekemiseen erikoiskokeilla, niin se sitten näkyi kellossa aika paljon, hän jatkaa.

”Jyskälä” ajetaan nyt lähivuosista poiketen kesärallin sijaan syksyllä. Tämä saattaa ajajien kannalta tuoda omanlaisen värinänsä kilvoitteluun. Kylmemmän sään takia tienpinnat ovat erilaisia kesäralliin verrattuna ja sateen mahdollisuus lienee suurempi.

– Lopultahan tämä selviää vasta kilpailutilanteessa. Keli voi vaikuttaa ja etenkin se, jos sataa paljon. Pieni sade voi jopa parantaa tien pitoa, mutta jos sataa paljon, niin teistä voi paikka paikoin tulla limaisia.

– Jos tulee limainen kohta nopeasti eteen, niin ei siinä hirveästi ehdi tekemään. Jotkut iljanteiset paikat voivat tulla vähän silmillekin. Onko keli nuotituksen aikana samanlainen kuin itse rallin aikana? Jos keli muuttuu nuotituksen jälkeen, niin sittenhän se on pikkaisen haastavampaa, Rovanperä pohtii.

Jonne Halttunen (vas.) ja Kalle Rovanperä tuulettivat vakuuttavaa voittoa Kreikassa.

Lämpötila ja tienpintojen mahdollinen kosteus koskettaa myös rengasasioita.

– Kylmyys voi vähän vaikuttaa renkaiden toimimiseen, mutta en usko lämpötilan vaikutuksen olevan mahdottoman suuri.

– Ihan kuivalla kelillä, jos on sellainen aggressiivinen pito, niin sitten voi tulla vähän renkaiden kanssa pelaamista. Mutta jos on märkää, niin renkaiden suhteen tuskin on mitään ihmeellistä, Kalle ennakoi.

Rovanperä ei uhoa mitään ennen juhlakilpailun alkua. Hän uskoo, että rallin voitosta tulee joka tapauksessa tiukka taisto.

– Kaikilla MM-sarjan kärkikuljettajilla on tarvittava kokemus Jyväskylästä. Ainakin Ott Tänak ajaa tosi kovaa. Se on ihan varma ja selvä homma, että siinä on ainakin yksi todella kova vastustaja, Rovanperä arvioi virolaiskollegaansa, joka on kaksinkertainen Suomen MM-rallin valtias.

Kisan niin sanottuna mustana hevosena pidetään Esapekka Lappia, joka pääsee takaisin WRC-auton rattiin ja nimenomaan takaisin Toyotan ohjaamoon. Lappi voitti Suomen MM-rallin Toyotalla vuonna 2017.

– Varmasti ”EP” ajaa hyvin. Hänellä on ollut taukoa säännöllisesti kilpailemisesta, mutta katsotaan, näkyykö se missään. Veikkaan, että EP ajaa tosi kovaa. Uskon, että hän osaa myös nautiskella tilanteesta, Rovanperä tuumaa.

Kalle uskoo, että sopeutuminen Toyotan WRC-ajokkiin sujuu Lapilta kivuttomasti.

– Ei Toyotan WRC-auto ole kuitenkaan niin paljon erilainen verrattuna siihen, kun hän viimeksi ajoi sillä.

Rallikansan odotukset Rovanperää kohtaan ovat valtaisat. Odotukset ovat olleet huimia jo vuosia, mutta tämänkertaisesta Suomen MM-rallista toivotaan yhtä ikimuistoista kliimaksia Kallen uralle.

– Totta kai moni odottaa minulta paljon. Nyt varsinkin kun viime kisat ovat sujuneet hyvin, niin odotukset ovat varmaankin nousseet entisestään. Kokeilen ajaa hyvän tuloksen itselle ja tallille, ja toivottavasti saadaan paljon porukkaa fanittamaan ja luomaan tunnelmaa. Hyvä fiilis on tietysti tärkeää.