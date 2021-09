Jari-Matti Latvalalta rohkaisevia sanoja: Esapekka Lapille tarjolla hieno mahdollisuus

Jari-Matti Latvala toivoo Esapekka Lapin vakuuttavan Jyväskylän MM-rallissa. Se saattaisi varmistaa ensi kaudelle ajopaikan Toyotalle.

Rallimaailmassa on puhuttanut viime aikoina Toyotan ensi MM-kauden kolmannen kuljettajan valinta. Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoo Autosport-sivustolle, että päätös tehdään lokakuussa. Suomalaiskuljettaja Esapekka Lappi on tällä hetkellä vahvimmin ehdolla pestiin.

Toyota ei ole vahvistanut yhtään ensi kauden kuljettajaansa, mutta Kalle Rovanperän ja Elfyn Evansin pysymiset tallissa lienevät jo selvää. Takamoto Katsutan puolestaan odotetaan pysyvän neljäntenä kuskina. Spekulaatio on keskittynyt siihen, kuka ajaa kolmosautoa Sebastien Ogierin ajaessa vain osan kaudesta.

MM-ralleja aiemmin Toyotalla, Citroenilla ja M-Sportilla ajanut Lappi on noussut suosikiksi paikkaan Ogierin rinnalla. Latvalan mukaan Ogier saattaa ajaa viisi rallia ensi vuonna.

– Päätös (kuljettajista) on tehtävä luultavasti lokakuussa, Latvala arvelee Autosportille.

– Ogierin osalta mitään ei ole päätetty. Hän haluaa ajaa Monte Carlossa, mutta Ruotsiin hänellä ei ole niin suurta hinkua. Hän on maininnut pohtivansa neljää tai viittä rallia, mutta kuten sanoin, mitään ei ole vielä päätetty.

MM-sarja jatkuu lokakuun alussa ajettavalla Suomen MM-rallilla. Lappi ajaa rallin yksityisellä Toyotalla ja saa näin näyttöpaikan.

– Totta kai olemme katsastaneet muitakin kuljettajia, ja meillä on vielä mahdollisuus seurata Esapekkaa (Suomen rallissa). Esapekka on vahvimmassa asemassa, mutta muitakin vaille paikkaa olevia kuljettajia on monta. Toivon todella, että Esapekka ajaa hyvän kisan. Se totta kai helpottaisi päätöstämme, Latvala miettii.

Toyota-päälliköltä kysyttiin myös Rovanperästä ja Evansista, joilla ei ole vielä sopimuksia. Kaksikko kuitenkin testasi hiljattain Toyotan 2022-versiota Yaris-autosta, ja tuonkin arvellaan entistä enemmän sinetöivän heidän ensi kauden paikkojaan tallissa.

– Valitettavasti en voi vahvistaa tällä hetkellä asiaa, mutta totta kai näyttää hyvältä. Erittäin hyvältä, Latvala sanoo.