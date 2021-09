Rallitähti yllätti Jyväskylän lastensairaalan tukijärjestön – tekee hulppean lahjoituksen

Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastojen Tuki ry Lastu saa Hyundain rallitähti Thierry Neuvillelta ison lahjoituksen.

Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastojen Tuki ry Lastu sai tällä viikolla ilahduttavan sähköpostin. Rallin MM-sarjan kärkikuljettajiin lukeutuvan belgialaisen Thierry Neuvillen leiri lähestyi yhdistystä ja kertoi rallitähden antavan yhdistykselle avokätisen lahjoituksen Jyväskylän MM-rallin jälkeen.

Ilta-Sanomien näkemässä sähköpostissa Neuvillen edustaja kertoo, että Lastu ry saa vähintään 2 000 euron lahjoituksen, vaikka Hyundain kuljettaja ei edes pääsisi maaliin Jyväskylässä. Toinen tai kolmas sija nostaisi summan 4 000 euroon, ja voitto hulppeaan 10 000 euroon.

Neuville on ottanut tavakseen lahjoittaa rahaa jollekin paikalliselle järjestölle jokaisessa ajamassaan MM-rallissa. Jyväskylässä kohteeksi valikoitui Lastu ry.

– Tämä on todella hieno ele. Ralliväen joukossa on paljon erittäin hienoja ihmisiä: Mikko Hirvonenkin on lahjoittanut meille aikaisemmin useamman tuhatta euroa, iloitsee Lastun puheenjohtaja Joni Vesalainen Ilta-Sanomille.

Sähköposti tuli Lastun väelle täytenä yllätyksenä.

– Olimme tosi yllättyneitä ja otettuja. Tällaiset huomionosoitukset ovat erittäin isoja juttuja. Tämä antaa meidän väelle erittäin paljon intoa tehdä tätä myös jatkossa, Vesalainen kiittelee.

Lastu ry on tehnyt vapaaehtoisvoimin työtä lastensairaalan potilaiden ja henkilökunnan viihtyvyyden parantamiseksi vuodesta 1993 lähtien. Viimeisimpänä toimenaan yhdistys hankki Vesalaisen mukaan lastensairaalaan jokaiseen huoneeseen television, yhteensä 26 kappaletta.

– Pyöritämme toimintaa täysin lahjoitusvaroin ja talkootöillä. Jokaisesta saamastamme eurosta 97 senttiä menee kohteeseen, ja nämä meidän lahjoittajat saavat yleensä päättää, mihin raha kohdistetaan, Vesalainen kertoo.

– Keskitymme lastenosaston potilaiden viihtyvyyden parantamiseen ja myös henkilöstön jaksamisen edistämiseen. Siellä on ollut sairaalaklovnia, reippauspalkintoja, ja esimerkiksi pitkäaikaispotilaiden vanhemmille olemme järjestäneet parkkilippuja.

Lahjoituksen tarkka kohde on lähtökohtaisesti Neuvillen itsensä päätettävissä.

– Haluamme aina kuulla, onko lahjoittajalla joku kohde tai erityisryhmä, johon hän haluaa rahat kohdistaa. Jos lahjoittajalla ei ole erityisiä toiveita, olemme jakaneet rahaa ihan osastojen hakemusten mukaan.

Vesalaiselle Jyväskylän MM-ralli on rakas tapahtuma jo ilmankin tämän vuoden erikoismerkitystä.

– Olen asunut ikäni Jyväskylässä ja kasvanut rallin parissa: ensimmäinen erikoiskokeen maali on melkein kotini seinää vasten. Timo Mäkisestä ja Markku Alénista saakka ollaan rallia seurattu. Se on Jyväskylälle hieno tapahtuma, vaikka itse olenkin muussa urheilussa töissä, jalkapalloseura JJK:n myynti- ja markkinointijohtajana toimiva Vesalainen kertoo.

Joni Vesalainen on toiminut jalkapallopestiensä lisäksi myös SM-liigan myyntijohtajana.

Pitkän linjan urheilumiehelle edessä on samalla myös poikkeuksellinen rallikokemus.

– Täytyy sanoa, että tämä on ensimmäinen ralli, jossa en ole suomalaisten puolella! Kyllä lapset menee tässä edelle. Rovanperällä on taas vielä paljon vuosia edessä, Vesalainen naurahtaa.

Jyväskylän MM-ralli ajetaan 1.–3. lokakuuta.