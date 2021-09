Rallilegenda Timo Salonen joutuu leikkaukseen – lääkärit huomauttivat tärkeästä asiasta

Maailmanmestari Timo Salonen päätyy leikkaukseen.

Rallin maailmanmestari Timo Salonen joutuu kirurgiseen toimenpiteeseen. Saloselle tehdään polven tekonivelleikkaus marraskuussa Tampereen Coxassa.

– Polvi on vaivannut jo pitkään. Se meinattiin alun perin leikata jo vuosi sitten, mutta se on ollut viime ajat vähän sellaisella tekohengityksellä. Nyt on ihan selvää, että operaatio pitää tehdä, Salonen kertoo Ilta-Sanomille.

Tekohengityksellä Salonen, 69, tarkoittaa kortisonipiikkejä, joita hän kertoo saaneensa polvivaivansa takia viime aikoina noin kahden kuukauden välein.

– Lääkärit sanoivat, ettei sekään ole pidemmän päälle terveellistä pumpata sellaista myrkkyä sisään. Mitään sivuvaikutuksia en ole kortisonista tosin huomannut, Salonen tuumaa.

Salonen on viime vuodet pitänyt kunnostaan huolta kävelemällä pitkiä kävelylenkkejä Marjo-vaimonsa kanssa.

Pariskunnalla on tapana kävellä reippaasti 10–15 kilometrin lenkkejä. Polven saaminen kuntoon on yhteisen kuntoiluharrastuksen ja ylipäätään normaalin elämän takia tärkeää.

Salonen kertoo, että kortisonin avulla esimerkiksi kävelylenkkejä on ollut yhä mahdollista tehdä mutta painottaa, että leikkaus on nyt väistämätön.

– Kyllä niistä piikeistä täytyy päästä jo eroon. Laitetaan polvi nyt leikkauksella kuntoon, luottavaisella ja positiivisella mielellä operaatioon suhtautuva Salonen sanoo.

Tekonivelsairaala Coxan mukaan polven tekonivelleikkauksen jälkeen sairaalasta kotiudutaan yleensä parin päivän sisällä, ja liikkumisen aloittaminen olisi tärkeää mahdollisimman pian toimenpiteen jälkeen.

Toipumiseen ja lopulliseen parantumiseen voi Coxan mukaan mennä jopa vuosi, mutta tyypillinen sairausloma leikkauksen jälkeen kestää noin 2–3 kuukautta.

Vuoden 1985 maailmanmestarilla Salosella on edelleen autokauppa Lempäälässä Ideaparkin liepeillä, mutta hän on jo aiemmin delegoinut päivittäisiä töitä paljolti muille.

Salonen asuu vaimonsa kera osan vuodesta Espanjassa Fuengirolan kupeessa Mijas Costassa. Espanjaan pariskunta suuntasi Hämeenlinnan-kodistaan pari viikkoa sitten.

– Mikäs tässä on ollessa. 30 asteen kahden puolen on ollut lämpöä.

– Koronarajoitusten suhteen täällä on oikeastaan aika lailla samanlaista kuin Suomessakin. Kauppaan kun menee, niin kuuluu hyviin tapoihin pitää suojamaskia. Ja sellainen normaali varovaisuus ylipäätään on hyvä olla, siinäpä se oikeastaan on, hyväntuulinen rallilegenda kertoo.