Kalle Rovanperää, 20, verrataan jo rallilegenda Sebastién Loebiin – ”Hänen vauhtinsa ei pitäisi olla mahdollista”

Kalle Rovanperän ajotaidot hämmästyttävät.

Toyota-tallin Kalle Rovanperä lasketteli täysin suvereeniin voittoon Kreikan rallissa viikonloppuna. Maailmanmestari Ott Tänak jäi suomalaisesta 42,1 sekuntia ja seitsenkertainen mestari Sebastién Ogier yli minuutin.

Rovanperä, 20, kenki Toyotaansa ankaralla tavalla koko viikonlopun. Hän kellotti parhaan ajan kahdeksalla rallin viidestätoista erikoiskokeesta.

Kaikkein hurjin näytös nähtiin lauantaina, jolloin Rovanperä takoi pohjat neljällä perättäisellä erikoiskokeella. Suomalaisajaja kasvatti toisena ajopäivänä johtoaan liki puoli minuuttia.

Kalle Rovanperä oli aivan pitelemätön Kreikassa.

Rallisivusto Dirtfishin toimittaja Luke Barry kirjoitti lauantain näytöksen päätyttyä kolumnin Rovanperästä. Hänen ylisanansa olivat vaarassa loppua nuoren suomalaisen ylivallan edessä.

– Kun tarkastelee Rovanperän ajoa puhtaan objektiivisesti, hänen vauhtinsa ei pitäisi edes olla mahdollista. Yhdenkään 20-vuotiaan, jolla on vyöllään vain 15 WRC-osakilpailua, ei pitäisi saada kahta maailmanmestaria näyttämään keskinkertaisilta. Etenkään sellaisena päivänä, kun olosuhteet ovat tasavertaiset, Barry kirjoittaa.

Rovanperä nousi ensimmäistä kertaa palkintokorokkeelle jo uransa toisessa kilpailussa Ruotsissa. Toissa talven räväkän alun jälkeen puuppolalainen on kuitenkin kohdannut MM-sarjan ankaran arkitodellisuuden.

Vauhti on ollut rallista toiseen mallikasta, mutta Rovanperällä oli pitkään vaikeuksia suoriutua tasaisesti kolmipäiväisistä kisaviikonlopuista. Pienet ajovirheet ja tekniset ongelmat riivasivat.

Nyt haasteet näyttävät olevan historiaa: nuori suomalainen voitti heinäkuussa Virossa ja sijoittui kolmanneksi Belgian asfaltilla. Kreikassa kyse ei ollut enää vain voittamisesta, vaan Rovanperä hallitsi.

Kalle Rovanperä (oik) ja kartanlukija Jonne Halttunen juhlivat voittoa Kreikan MM-rallissa.

Barry intoutui vertailemaan toisen polven rattimiestä rallimaailman kiistattomaan kuninkaaseen.

– Rovanperä lohkaisi sekunteja Tänakilta ja Ogerilta pikataival toisensa jälkeen samalla tavalla kuin Sebastién Loebilla oli tapana tehdä kilpakumppaneilleen lauantaisin, kun hänellä oli tasavertaisempi lähtöpaikka, hän kirjoitti.

Toyotan tallipäällikön Jari-Matti Latvalan mielestä Rovanperän suoritus oli ”kuin toiselta planeetalta”.

Latvala epäili, että hänen suojattinsa nykyvireen taustalla on nimenomaan alkukaudella koetut vaikeudet ja niiden kukistaminen.

– Yhtäkkiä tämän Lentävä suomalainen tulee ja hallitsee lauantaita ja sunnuntaita mielin määrin. On upeaa nähdä, miten rauhallinen ja kypsä hän on. Hän on kasvanut henkisesti tänä vuonna viiden vuoden edestä, Latvala kommentoi kilpailun jälkeen.

Rallikausi jatkuu ensi kuun vaihteessa Jyväskylässä. Rovanperä on MM-pisteissä neljäntenä.

