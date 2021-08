Kalle Rovanperän, 20, ajotaidot hämmästyttävät – antaa videolla julmaa kyytiä Toyotalle

Kalle Rovanperä hallitsee myös driftaamisen taidon.

Kalle Rovanperä on ajanut nuoresta iästään huolimatta jo 35:ssä MM-rallin kilpailussa.

Rallitähti Kalle Rovanperä esitteli ajotaitojaan Instagramissa tiistai-iltana. Historian nuorin rallin MM-voittaja Rovanperä, 20, todistaa, ettei auto lähde käsistä edes sivuluisussa.

Videolla Rovanperä driftaa komeasti Toyota GR Supralla. Voit katsoa videon upotuksesta.

– Ensimmäinen testipäivä uusien Toyota Gazoo Racingin drifiting-autojen kanssa! Uusi GR Supra tuntuu sopivan hyvin driftaamisen ja uskon, että kun asetukset saadaan kuntoon, se on erinomainen, Rovanperä kirjoittaa päivityksen oheen.

Rovanperä on saanut opastusta kovan luokan ammattilaiselta, sillä hän kiittää päivityksessä tallinsa lisäksi japanilaista driftingin ammattikuljettajaa Daigo Saitoa.

Nuorukainen on merkinnyt päivitykseen myös Toyota Gazoo Racingissa ajavan tallikaverinsa Takamoto Katsutan.

Rovanperän taidot herättävät ihastusta seuraajissa.

– Ukko handlaa vehkeen kuin vehkeen, yksi käyttäjä kommentoi.

Suomalaistähdellä ei ole vielä sopimusta ensi kaudeksi, mutta Rovanperän manageri Timo Jouhki paljasti aiemmin elokuussa Ilta-Sanomille, että katko Toyotan MM-rallitallissa on julkistusta vaille selvä asia.

– Jos katsotaan, miten Kalle on ajanut, niin eiköhän jo se kerro tilanteen sopimusrintamalla. Toyotalla on optio Kalleen, joten siinä mielessä asia on selvä, Jouhki totesi Ilta-Sanomille.