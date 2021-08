Tommi Mäkisen elämässä tapahtui iso muutos – ”On mennyt kohtuullisen kivasti”

Tallipomon hektisen työn jättänyt Tommi Mäkinen kertoo uudesta elämänvaiheestaan.

Tommi Mäkisellä, 57, on ollut rennoin kesä miesmuistiin. Rallilegenda on kerrankin ehtinyt pitää yhtäjaksoisesti lomaa ja nauttia elämästä hänelle mieluisten harrastusten parissa.

Mäkinen työskenteli menestyksekkäästi Toyotan MM-rallitallin pomona viime vuoden loppuun asti. Keskisuomalainen kertoi taannoin, että Toyotan emoyhtiö osti Toyotan rallitallin toiminnot Mäkisen yritykseltä Tommi Mäkinen Racingiltä viime vuoden lopulla. Nyt kiireet ja jatkuva matkustelu ovat hellittäneet, kun Mäkisen ei enää tarvitse päivittäin luotsata jättimäisen japanilaisvalmistajan rallitiimiä.

Tallipomon pestin päättymisen jälkeen Mäkinen nimettiin Toyotan urheiluosaston neuvonantajaksi. Titteli on hieno, mutta ei vaadi samanlaista panostusta kuin äärimmäisen vastuullinen ja hektinen tallipäällikön tehtävä. Lisäksi Japanin ankea koronatilanne on aiheuttanut sen, että iso osa Mäkiselle kaavailluista töistä on toistaiseksi vesittynyt.

– Japaniin suuntaan oli alun perin pitkälle suunniteltuja asioita tässä neuvonantajan roolissa, mutta ne olisivat vaatineet fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Japani on ollut kuitenkin lähes täysin kiinni pitkine karanteeniaikoineen, joten en ole sinne nyt vähään aikaan matkustellut, Mäkinen kertoo Ilta-Sanomille.

– Japanin-toimitiloihin oli tehty minulle kulkukortit ja kaikki, mutta eipä ole nyt sellaisille ollut käyttöä. Etäpalavereja on toki pidetty. Toivotaan, että tilanne nyt jossain kohtaa muuttuisi, jotta pääsisi varsinaiseen työhön kunnolla kiinni.

Matkustelu on muutenkin jäänyt lähes tyystin, sillä Mäkinen ei ole omien sanojensa mukaan käynyt tällä kaudella yhdessäkään MM-rallissa. Kotoa hän on niitä toki seurannut.

Mäkinen toivoo koronan hellittävän ja työtilanteensa selkiytyvän, mutta ylipäätään lisääntyneestä vapaa-ajastaan hän ei vaikuta olevan kovin pahoillaan.

– On mennyt kohtuullisen kivasti – kesä ja muutenkin. Lomaakin olen nyt ehtinyt tosiaan pitää, hyväntuulinen ralliässä myhäilee.

Tommi Mäkinen sai tuulettaa Sebastien Ogierin ja kartanlukija Julien Ingrassian kanssa maailmanmestaruuttaa joulukuussa 2020.

Nelinkertainen kuljettajien maailmanmestari Mäkinen on viime ajat rentoutunut hänelle rakkaiden harrastusten parissa. Yksi niistä on veneily, jota hän on harrastanut lähes koko ikänsä. Mäkisellä on ollut vuosia vene Päijänteellä. Nyt veneilylle on entistä enemmän aikaa, ja heinäkuussa Mäkinen innostui lähtemään lähipiirinsä kanssa Itämerelle.

– Tehtiin ensimmäistä kertaa vähän pitempi reissu Itämerellä. Olimme viikon verran ja kävimme sellaisen kivan reitin ulkosaaristossa. Siinä oli muun muassa Maarianhaminaa, Nauvoa ja Naantalia, Mäkinen kertoo.

Aikoinaan Monacossa asuessaan Mäkinen seurueineen piipahteli myös Välimerellä.

– Jorma Lillbackan jahdilla teimme muutamia kivoja reissuja syksyisin, Mäkinen tunnelmoi.

Tommi Mäkinen osaa ottaa myös rennosti.

Tänä kesänä Mäkinen on ehtinyt veneilyn lisäksi myös pyöräilemään ja ajamaan enduroa. Toyotan MM-rallitallin ensi kauden uutta hybridiajokkia hän ei ole sen sijaan ollut ajamassa tai kehittämässä. Siitä ovat vastanneet nyt muut miehet.

Voidaan kuitenkin sanoa, että Toyotan talli jäi Mäkisen työn jäljiltä hyvässä vireessä nykyiselle tiimipomolle Jari-Matti Latvalalle ja muille MM-projektin kanssa työskenteleville.

– Käytännössähän siinä on aika lailla sama porukka ja samanlainen organisaatio kuin aiemminkin. Hyvin se on sujunut, Mäkinen toteaa.

Ensi kausi on kaikille MM-sarjassa kilpaileville talleille todennäköisesti entistä haastavampi. Sarjaan tulee isohko sääntömuutos, kun pääluokan kuljettajat kilpailevat uusilla hybridiajokeilla.

Tallipäällikkö Tommi Mäkinen (oik.) poseerasi kuljettajien rinnalla, kun Toyotan MM-rallitalli esiteltiin syksyllä 2016.

– Nythän suurimpia kysymyksiä on se, että mikä talleista on osannut ja kyennyt tekemään valmistautumisen parhaiten heti ensi kauden alkua varten, Mäkinen sanoo.

Mutta ennen ensi kautta on luvassa muun muassa Suomen MM-rallin 70-vuotisjuhlakilpailu. Lokakuun alussa kaasuteltavassa kotikilpailussa myös Mäkinen aikoo olla paikalla.

Hän ajaa maineikkaalla Harjun erikoiskokeella Mitsubishilla. Kyseessä on varsinaiseen kisaan kuuluvan Harjun pikataipaleen yhteydessä ajettava näytösajo. Mäkisen ajokki on hänen menestysvuosiensa Mitsubishi Lancer vuodelta 1996. Auto on Mäkisen omistuksessa ja sillä on ollut kunniapaikka Juha Kankkusen hulppeassa yksityisessä automuseossa.

– Autot ovat kehittyneet vuosien saatossa niin paljon, että tuollaisella Mitsulla ei ole mitään mahdollisuuksia nykyvehkeitä vastaan. T. Mäkiseltä ei siis kannata odottaa pohja-aikaa, Mäkinen naureskelee leppoisasti.