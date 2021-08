Tommi Mäkinen ajaa Suomen MM-rallissa!

Tommi Mäkinen nähdään Suomen MM-rallin reitillä ajohommissa.

Rallilegenda Tommi Mäkinen, 57, nähdään ajohommissa lokakuun alussa kaasuteltavassa Suomen MM-rallissa.

Mäkinen kertoo Ilta-Sanomille ajavansa maineikkaalla Harjun erikois­kokeella Mitsubishi Lancerilla. Kyseessä on varsinaiseen kisaan kuuluvan Harjun erikois­kokeen yhteydessä ajettava näytösajo.

Pitkän linjan rallimies, AKK Sports Oy:n puheenjohtaja Jarmo Mahonen on pyytänyt Mäkistä ajamaan Suomen MM-osakilpailuun.

– Mahonen soitti ja pyysi Mitsulla ajamaan, niin ilmeisesti se on sitten mentävä, Mäkinen totesi Ilta-Sanomille.

Aikaisempina vuosina vastaavanlaisia näytösajoja Harjulla ovat ajaneet muun muassa Markku Alén Fiatilla, Harri Toivonen Lancialla ja Marcus Grönholm Toyotalla.

” T. Mäkiseltä ei tällä kertaa kannata odottaa pohja-aikaa!

Nelinkertaisen kuljettajien maailmanmestarin Mäkisen ajokki on hänen menestys­vuosiensa Mitsubishi Lancer vuodelta 1996. Auto on Mäkisen omistuksessa ja sillä on ollut kunnia­paikka rallimaestro Juha Kankkusen hulppeassa yksityisessä auto­museossa. Autoa on kuitenkin silloin tällöin ”ulkoilutettu”, jotta se pysyisi asian­mukaisessa kunnossa ja ajovireessä.

Tällä autolla Tommi Mäkinen aikoo ampaista Harjun pikataipaleelle lokakuussa.

Mäkinen voitti kyseisellä automallilla uransa ensimmäisen maailman­mestaruuden vuonna 1996. Hän voitti myös Suomen MM-rallin kaudella 1996.

– Onhan se ihan hyvä peli joo. Mutta kyllä autot ovat kehittyneet tässä vuosien saatossa niin paljon, ettei sillä oikein enää kerkeä, Mäkinen hekottaa.

– T. Mäkiseltä ei siis tällä kertaa kannata odottaa pohja-aikaa, ralliässä letkauttaa.

Tommi Mäkinen johti viime vuodet menestyksekkäästi Toyotan ralli­tallin MM-projektia. Hän toimii nykyään japanilais­merkin neuvon­antajana.

Lokakuisen Suomen MM-rallin 70-vuotis­juhla­kilpailun näytös­ajoon osallistuu tiettävästi myös muita taka­vuosien tähtiä nostalgisten ajokkien kera.