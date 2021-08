Manageri: Kalle Rovanperän jatkosopimus Toyotalle on selvä

Toyota aikoo käyttää optionsa suomalais­tähti Kalle Rovanperän palveluksiin. Näin sanoo legendaarinen ralli­manageri Timo Jouhki.

Kalle Rovanperän jatko Toyotalla on käytännössä selvä.

Suomalaistähti Kalle Rovanperän, 20, jatko Toyotan MM-rallitallissa on julkistusta vaille selvä asia. Näin kertoo Ilta-Sanomille Rovanperän maineikas manageri Timo Jouhki.

Rovanperä siirtyi Toyotan WRC-talliin kaudeksi 2020 kaksi­vuotisella sopimuksella, josta on nyt meneillään toinen vuosi. Toyotalla on optio hänen palveluksistaan myös kuluvan vuoden jälkeen.

Toisen polven rallimies Rovanperä voitti uransa ensimmäisen MM-osakilpailun Virossa heinä­kuussa. Hänestä tuli MM-sarjan historian nuorin MM-osa­kilpailu­voittaja.

Rovanperä säväytti myös Belgian vaikeassa asfaltti­rallissa viime viikolla ajamalla kolmanneksi. MM-sarjan piste­taulukossa hän on neljäntenä.

– Jos katsotaan, miten Kalle on ajanut, niin eiköhän jo se kerro tilanteen sopimusrintamalla. Toyotalla on optio Kalleen, joten siinä mielessä asia on selvä, Jouhki totesi Ilta-Sanomille.

Kalle Rovanperästä (oik.) tuli heinäkuussa Virossa rallin MM-sarjan historian nuorin osakilpailuvoittaja. Juhlissa mukana kartanlukija Jonne Halttunen.

Virallista julkistusta Rovanperän jatkosta Toyotalla odotellaan nyt japanilais­valmistajan ralli­tallilta. Rovanperän sopimusta ei ole julkistettu toden­näköisesti siksi, että Toyota halunnee kertoa kaikki kuljettaja­sopimuksensa kerta­rysäyksellä.

Kuljettajakontrahtien julkistamista viivyttänevät neuvottelut ranskalaisen suurmestarin Sébastien Ogierin, 37, kanssa. Ogier on ilmoittanut halunsa jatkaa Toyotalla, mutta hän ei enää halua ajaa koko MM-sarjaa, vaan haluaa osallistua vain valikoituihin osakilpailuihin.

Brittikuljettaja Elfyn Evans, 32, jatkanee myös Toyotalla. Kun Ogierin tilanne selkiytyy ja mahdolliset muut ”keikkakuskit” ovat selvillä, lienee Toyota valmis julkistamaan kuljettaja­kokoon­panonsa.

Timo Jouhki on äärimmäisen kokenut rallivaikuttaja. Arkistokuva.

Jouhki kertoo käyneensä neuvotteluja Rovanperän asioista sekä Toyotan ralli­tallin nykyisen päällikön Jari-Matti Latvalan, 36, että valmistajan japanilais­edustajien kanssa.

Suomalaisen rallin kummisetänä tunnettu Jouhki toimi pitkään myös Latvalan managerina tämän ammattimaisen kuljettajauran aikana.

Millaista on nyt neuvotella kuljettaja­sopimuksista entisen asiakkaasi, nykyisen Toyotan ralli­pomon Jari-Matti Latvalan kanssa?

– Ne ovat erittäin hyviä keskusteluja, koska tunnemme toisemme niin hyvin. Jari-Matti on fakta­pohjainen ihminen ja osaa rallin hemmetin hyvin, niin ei siinä ole mitään ongelmaa ja kaikki sujuu mutkitta. Ja sujuvat ne keskustelut muunkin Toyotan väen kanssa hyvin.

” Mestaruus on Kallelle ensi vuonnakin mahdollinen, mutta pitäisin sitä ehkä toden­näköisempänä vuonna 2023.

On uumoiltu, että Rovanperä voisi olla ensi kaudella valmis taistelemaan jopa kuljettajien MM-tittelistä.

– Kaiken pitäisi natsata, jos mestaruudesta taistellaan. Autossa ei saisi olla vikoja, tiimi ei saisi mokailla, eikä Kalle itsekään saisi mokailla. Joka tapauksessa Kallella riittää vauhtia, taitoa ja päätä. Siitä ei homma jää kiinni.

– Voi silti olla, että hän tarvitsee vielä hieman lisää kokemusta. Täytyy muistaa, että viime kausi jäi sattuneesta syystä tyngäksi. Mestaruus on ensi vuonnakin mahdollinen, mutta pitäisin sitä ehkä toden­näköisempänä vuonna 2023, Jouhki arvioi.

MM-sarjaan tulee ensi vuodeksi isohko sääntömuutos, kun tallit kilpailevat uusilla hybridi­ajokeilla. Jouhki uskoo, että tästä voi olla etua Rovanperälle.

– On nähty, että Kalle sopeutuu todella nopeasti erilaisiin autoihin ja tilanteisiin. Uudet autot tietyllä tavalla tasoittavat tilannetta hänen edukseen kärki­kuljettajien taistossa.