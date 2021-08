Supertähti Sébastien Loeb ei malta pysyä poissa rallin MM-sarjasta.

RALLILegenda Sébastien Loeb ja Fordeja ajattavan M-Sport-tallin pomo Malcolm Wilson keskustelevat aktiivisesti ranskalaisen super­tähden paluusta rallin MM-sarjaan ensi kaudeksi. Näin uutisoi DirtFish-sivusto.

DirtFishin mukaan 47-vuotiaan Loebin kohdalla kysymykseen tulisi valikoitujen MM-rallien ajaminen Fordin uudella Puma Rally1 -mallilla. Ajokki on rakennettu MM-sarjan uusien hybridi­sääntöjen mukaan ja M-Sport on kertonut satsanneensa siihen rutkasti. M-Sportilta on myös aiemmin kerrottu, että Fordin tehtaan tuki ja asian­tuntemus uuden ajokin rakentamisessa on ollut merkittävää.

Kokenut rallijermu Wilson, 65, vahvisti DirtFishille keskustelut yhdeksän­kertaisen maailman­mestarin kanssa.

– Keskustelemme hänen kanssaan, ja se on ainoa asia, mitä saatte minusta irti, Wilson totesi DirtFishin mukaan.

Loeb ajoi MM-sarjassa viimeksi kaudella 2020, jolloin hän työskenteli Hyundaille. Loiston vuosinaan Loeb napsi mestaruuksia Citroënin ratissa.

Viime ajat hän on kilpaillut sähköisten maasto­autojen Extreme E -sarjassa ja valmistautunut Dakar-erämaaralliin.

Loeb oli kevättalvella otsikoissa, kun hänen menestyksekäs yhteis­työnsä kakkos­kuljettaja Daniel Elenan kanssa päättyi. Elena koki, että hänet sysättiin syrjään epä­reilusti ja jakeli tapauksesta äärimmäisen kirpeitä kommentteja.