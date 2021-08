Kalle Rovanperä viidentenä Belgian MM-rallissa – eroa kärkeen 20 sekuntia

– En ole turhan tyytyväinen, Rovanperä kommentoi.

Zonnebeke

Toyotan Kalle Rovanperä on viidentenä Belgian MM-rallissa, kun avauspäivän kahdeksasta erikoiskokeesta on ajettu kolme. Eroa kärkimieheen, Hyundain Craig Breeniin on 20,4 sekuntia.

Rovanperä on manaillut pidon puutetta, ja sen myötä kärki on pikkuhiljaa karannut yhä kauemmas. Kolmannella ek:lla Rovanperä jäi Breenistä yli kahdeksan sekuntia.

– Tähän en ole turhan tyytyväinen, Rovanperä totesi kolmannen ek:n suorituksestaan MM-sarjan liveseurannassa.

Hyundai on pitänyt kolmoisjohtoa rallin alusta lähtien. Kotiralliaan ajava Thierry Neuville on 1,6 sekunnin päässä Breenistä ja Ott Tänak 16,7 sekunnin päässä. Hyundain kolmikkoa seuraavista Toyota-autoista parhaana on Elfyn Evans, joka on vain 0,4 sekunnin päässä Tänakista.

Rovanperän jälkeen kuudentena on MM-pistekärki Sebastien Ogier, jolla oli kolmannella ek:lla rengasrikko ja eroa kärkeen nyt 28,3 sekuntia.

Kolmannella ek:lla nähtiin myös ensimmäinen ulosajo, kun Fordin ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmaux päätyi ojaan. Fourmaux ja kakkoskuljettaja Renaud Jamoul ovat WRC-sivuston mukaan kunnossa.