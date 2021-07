Harri-isä liikuttui kyyneliin Kalle Rovanperän upeasta voitosta – puhelin meni tukkoon onnitteluista: ”Menee koko viikko, jos vastaan kaikille”

Urallaan yhden MM-rallin voittanut Harri Rovanperä liikuttui kyyneliin poikansa ensimmäisen voiton jälkeen. ”Tämänhän voi toistaa sitten Suomen rallissa.”

Sunnuntaina Viron rallin ylivoimaisesti voittanut Kalle Rovanperä nousi kerralla isänsä rinnalle MM-osakilpailujen voittojen määrässä. Harri Rovanperä, nyt 55, voitti urallaan yhden MM-rallin, Ruotsissa talvella 2001. Kalle oli tuolloin muutaman kuukauden ikäinen.

Harri oli luonnollisesti paikalla, kun Kalle kaasutteli ensimmäiseen WRC-luokan MM-osakilpailun voittoonsa. Kilpailun jälkeen tv-kuvissa näkyi kyynelehtivä isä onnittelemassa 20-vuotiasta poikaansa.

– Meneehän tuollainen tunteisiin, se on selvä asia. Olen erittäin onnellinen pojan puolesta, ja kun jännitys laukesi, olihan se herkkää. Vielä kun tietää, että tuossa maailmassa mikään ei tule ilmaiseksi, Harri Rovanperä kertoi Ilta-Sanomille kotimatkaltaan.

– Kaverilta tulikin viesti, että mediassa näytettiin enemmän minun tuhruttamista kuin Kallea, hän naurahti.

Harri ja Kalle Rovanperä kuvattuna SM-rallin testiajoissa Ristiinan Kuomiokoskella kesällä 2017.

Muitakin viestejä isälle oli tullut.

– Noin neljäsataa WhatsApp- ja reilut sata tavallista tekstiviestiä oli tullut, ja Messengerissä oli noin 70 lisää. Eli on tämä voitto huomioitu. Minullahan menee koko viikko, jos alan näihin kaikkiin vastata, isä veisteli.

– Tätä sulatellessa menee varmasti muutenkin useampi päivä. Tunne on tietenkin aivan huikea. Minä ja muut taustajoukot ollaan tiedetty, että vauhtia pojalla riittää. Nyt viikonloppu oli dominoiva esitys Kallelta ja tiimiltä, Harri Rovanperä hehkutti.

Jyväskylässä syntyneelle ja nykyään Tallinnassa asuvalle Rovanperälle Viron ralli oli kirjaimellisesti kuin toinen kotiralli. Myös Viron rallin suomalaisia sorateitä muistuttava reitti sopi Kalle Rovanperälle.

Harri Rovanperä lähdössä testaamaan autoaan ennen Neste Rallia kesällä 2002.

– Tämä oli nopea ja vaativa kilpailu. Kalle on aina tykännyt, mitä kovempaa mennään ja mitä kinkkisempi reitti on. Niissä kilpailuissa hän on erikoisen hyvä, isä kertoi.

– Nyt kaikki toimi hienosti ja säädöt olivat kohdillaan. Pojasta en epäillytkään, etteivätkö hänen ranteensa toimisi.

Isä muistutti, että vasta toista vuotta WRC-sarjassa ajavalla pojalla on yhä oppimisprosessi menossa.

– Kaikki on niin uutta. Mutta oli tätä osattu odottaa, kun kaikki vaan osuu kohdalleen. Nyt on pää auki, eikä tämä varmasti ollut viimeinen voitto. Niinhän sitä sanotaan, että pojasta polvi paranee – ja tässä tapauksessa se pitää ihan selkeästi paikkansa, isä sanoi.

– Tämänhän voi toistaa sitten kotirallissa!

Suomen MM-ralli ajetaan Keski-Suomessa syys-lokakuun vaihteessa.