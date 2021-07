Kalle Rovanperä pisti kaiken likoon ja ajoi huiman päivän Viron MM-rallissa – ”Ei niitä tilanteita ehdi tuolla säikähtämään”

Kalle Rovanperä johtaa Viron MM-rallia, mutta helpolla pohja-ajat eivät tulleet.

Tarto

Toyota-kuski Kalle Rovanperä johtaa Viron MM-rallia perjantain ajopäivän jälkeen. Nuori suomalainen on kirjauttanut kisan yhdeksällä erikoiskokeella seitsemän pohja-aikaa.

Taistelu voitosta on silti tuimaa. Hyundain Craig Breen vaanii Rovanperän takana vain 8,5 sekunnin päässä.

– Saa laskea aivan maksimivauhdilla. Varsinkin toinen lenkki oli raju. Meidän säädöt eivät olleet niin hyvät, mitä oletimme. Pito vähän hävisi ja sen myötä joutui puristamaan kaiken, mitä pystyi. Silti juuri ja juuri olimme nopeimpia, Rovanperä huokaisi päivän päätteeksi.

– Koko ajan on pistetty 110-prosenttia likoon. Enempää ei pysty puristamaan. Se on vaan jatkettava samalla tavalla ja katsottava, miten käy, hän lisäsi.

Hyundain Thierry Neuville on rallissa kolmantena, mutta eroa Rovanperään on kertynyt jo 53,4 sekuntia. Toyotan Sebastien Ogier on belgialaisen takana kuuden sekunnin päässä.

Kisan suurin ennakkosuosikki Hyundain Ott Tänak keskeytti perjantain aamupäivän lenkillä kärsittyään kaksi perättäistä rengasrikkoa.

Rovanperä myönsi, että nopeavauhtisessa Viron rallissa nilkka pitää olla suorana lähes koko ajan. Muutama läheltä piti -tilanne jyväskyläläiselle sattui, mutta niistä onneksi selvittiin säikähdyksellä.

– Ei niitä tilanteita ehdi tuolla säikähtämään. Se menee tuollaisella vauhdilla aika läheltä monessakin kohtaa. Niin kuin on nähty, on niitä tilanteita ollut myös muilla, Rovanperä huomautti.

M-Sport Fordin Teemu Sunisen päivä oli tuskainen. Rengasrikko ja tekniset ongelmat pudottivat hänet yli kolmen minuutin päähän kärjestä. Suninen on rallissa kuudentena.

– Mittaristo on kuin joulukuusi, ja vedenlämmöt karkaavat. Onhan se pettymys, mutta olihan se vähän odotettavissa. Näitä vikoja on ollut aika suuresti liikkeellä näissä vehkeissä viime aikoina, Suninen manasi työkaluaan Ford Fiesta WRC:tä.

Emil Lindholm on WRC3-luokassa toisena ja yleiskilpailussa sijalla kymmenen. Sami Pajari johtaa puolestaan rallin MM-sarjan junioreiden luokkaa.