Jari-Matti Latvala pääsi juhlimaan dramaattisen Safari-rallin jälkeen – ”Ihan käsittämätöntä”

Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan WRC-tiimi nappasi kaksoisvoiton sunnuntaina päättyneestä Safari-rallista.

Nairobi

Voittoa juhli MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier ennen Toyotan japanilaiskuski Takamoto Katsutaa. Draamaa riitti vielä viimeisen kisapäivän aamuna, kun Hyundain Thierry Neuville keskeytti kärkitilalta iskunvaimentimen rikkouduttua. Kolmanneksi ylsi lopulta Hyundain Ott Tänak.

– Ihan käsittämätöntä, miten asioita on tapahtunut viikonlopun aikana. Tämä on Safaria. Me tiesimme, että tulee olemaan erilainen viikonloppu ja draamaa on luvassa. Sitä sitten ainakin tarjottiin, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala huokaisi.

Katsutalle toinen tila oli uran ensimmäinen palkintosija pääluokassa.

– Sanoin Takalle aamulla, että sinun uran kannalta on tärkeämpää ottaa nyt se podium kuin taistella väkisin voitosta. Hän teki upean työn ja hoiti homman kotiin, Latvala hehkutti.

Voitollaan Ogier vankisti asemiaan MM-sarjan johdossa. Kauden puolivälin krouvissa Ogierin etumatka on 34 pistettä ennen tallikaveri Elfyn Evansia.

– Seitsenkertainen mestari näytti taas luonteensa. Hän ei antanut periksi, vaikka oli ongelmia ja osasi iskeä, kun siihen oli paikka, Latvala ylisti.

Kalle Rovanperän Safari-ralli sai loistavan startin, mutta keskeytys perjantain viimeisellä pätkällä pilasi kisan. Loput ajopäivät nuori suomalainen körötteli väistellen kiviä ja sijoittui lopulta kuudenneksi.

Lisää lohtua tuli rallin päättäneeltä Power Stage -erikoiskokeelta, josta Rovanperä saalisti neljä lisäpistettä.

– Onneksi saimme sieltä vähän pisteitä, että on edes jotain tuliaisia kotiin. Pisteet lasketaan myös valmistajien sarjassa. Siinä mielessä tärkeä onnistuminen, Rovanperä summasi.

– Huono fiilis jäi tuloksesta, mutta muuten kokemuksena Safari oli hieno seikkailu. Aika erilainen kisa oli muihin ralleihin verrattuna, mutta hyvät muistot jäi, Rovanperä jatkoi.

Valmistajien MM-sarjassa Toyota johtaa 59 pisteellä ennen Hyundaita.

– Alkukausi on ollut tiimille mahtava. Vähän menestystä on tullut onnenkin kautta, kun kilpailijoilla on ollut ongelmia. Meillä on kuitenkin ollut vahva auto, mikä on ratkaissut paljon tuloksia, Latvala kertoi.